Monaco participe au séminaire de formation d’évaluateurs du Comité Moneyval et du GAFI

Actualité du thème "L'Économie"

Communiqué de presse

De gauche à droite : Kevin Vendergrift, Karine Imbert, Yehuda Shaffer, John Ringguth, Richard Walker et Odile Gebbarth (Secrétariat Moneyval). ©SICCFIN

Dans le cadre des évaluations de 5ème cycle des pays qui participent au Comité Moneyval de Lutte contre le Blanchiment de Capitaux et le Financement du Terrorisme (LCB-FT), le Secrétariat Général de ce mécanisme de suivi du Conseil de l’Europe a organisé, conjointement avec le Groupe d’Action Financière (GAFI), un séminaire de formation d’évaluateurs.

Ce séminaire qui réunissait plus de 40 participants venant de nombreux pays (Pologne, Etats-Unis, Géorgie, Lituanie, Grèce, Canada, Russie, Italie, Liechtenstein, etc.) s’est déroulé du 15 au 19 avril 2019 dans les locaux de l’école de police économique et financière de la « Guardia di Finanza » de Rome-Ostie (Italie).

Il avait pour but de former des experts aptes à évaluer les politiques mises en place et les actions menées par les différents pays qui appartiennent au Comité Moneyval en matière de LCB/FT. Les évaluations des Etats se faisant par les pairs.

Lors de ce séminaire les participants ont appris à évaluer les politiques mises en place par les juridictions au regard des 40 Recommandations du GAFI (Conformité Technique) et d’une série de résultats hiérarchisés (les 11 Résultats immédiats qui évaluent l’effectivité des mesures prévues par les textes ainsi que leur efficacité.)

Ce séminaire, auquel a participé Karine Imbert, Chef de Section, analyste au SICCFIN était animé par Yehuda Shaffer, ex-adjoint au Procureur Général d’Israël, John Ringguth, éminent juriste britannique, ancien membre du Parquet Général de Londres au Crown Prosecution Service et ancien Secrétaire Exécutif du Comité Moneyval, Richard Walker, Directeur de la politique de lutte contre la criminalité financière, Guernesey et Kevin Vendergrift, analyste principal des politiques LCB/FT au GAFI.

Pour la troisième année consécutive1, le SICCFIN a inscrit un de ses agents à la formation organisée par le GAFI et le Comité Moneyval. Il montre ainsi l’engagement de la Principauté dans la Lutte contre le Blanchiment de Capitaux et le Financement du Terrorisme.

1 Louis Danty a suivi cette formation en 2017 (Nice) et Jean-Marc Gualandi en 2018 à Larnaca (Chypre).