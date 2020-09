Le NMNM célèbre l’art de la céramique à la Villa Sauber

Actualité du thème "La Culture"

Dépêche

Poteries artistiques de Monaco, Style Fischer (1871-1889) © Direction de la Communication / Stéphane Danna

Le Nouveau Musée National de Monaco présente du 18 septembre au 31 janvier 2021 à la Villa Sauber l’exposition « Artifices instables Histoires de Céramiques ».

Cristiano Raimondi, commissaire-invité, y propose un parcours d’inventions et d’expérimentations observant la diversité non seulement des formes et des décors, mais aussi des processus de fabrication de la céramique.

A travers une scénographie à mi-chemin entre atelier et cabinet de curiosités et avec comme point de départ les premières productions de la fabrique de Poteries artistiques de Monaco (1871-1918), l’exposition rassemble une sélection de plus de 120 pièces d’artistes internationaux : Aaron Angell, Eugène Baudin, Chiara Camoni, Johan Creten, Albert Diato, Simone Fattal, Ron Nagle, George Ohr, Pablo Picasso, Brian Rochefort, Magdalena Suarez Frimkess.