Les Journées « Les Jeunes philosophent » - Du mercredi 8 au samedi 11 mai 2019

Communiqué de presse

Les Rencontres Philosophiques de Monaco, sous la présidence de Charlotte Casiraghi et organisées par Joseph Cohen, Robert Maggiori et Raphael Zagury-Orly, organisent un nouveau rendez-vous en Principauté, Les Journées « Les Jeunes philosophent » du 8 au 11 mai 2019. Ouvertes à toutes et à tous, ces Journées ont notamment pour objectif de familiariser, sensibiliser et rendre accessible la philosophie aux jeunes.

Les temps des Journées :

- 8 au 11 mai, de 10h à 18h

Nouveau Musée National de Monaco - Villa Sauber

Présentation des réalisations des enfants créées lors d’Ateliers philosophiques sur le thème de « L’Humain » animés par les enseignants des Grandes Sections Maternelle des écoles de Monaco, en coordination avec la Direction de l’Éducation, de la Jeunesse et des Sports.

- Jeudi 9 mai, 19h/21h

Théâtre Princesse Grace

Création théâtrale, « Le Poète et le philosophe », inspirée de « Orphée » de Jean Cocteau et de l’« Apologie de Socrate » de Platon, qui a vu le jour grâce au soutien de la Direction de l’Education, de la Jeunesse et des Sports en association avec Les Rencontres théâtrales Jean Cocteau. La représentation sera suivie d’un dialogue avec Robert Maggiori, philosophe et membre fondateur des Rencontres Philosophiques de Monaco.

- Vendredi 10 mai, 19h/21h

Théâtre Princesse Grace

Une conférence, « Adolescences », présentée par Claire Chazal, journaliste et auteur, avec Hakima Aït el Cadi, sociologue, Manuella de Luca, psychiatre et directrice de la revue Adolescence et Claire Marin, philosophe, enseignante et directrice de la collection Philophile chez Gallimard.

A partir de 15 € (gratuit pour les étudiants et les moins de 25 ans sur présentation d’un justificatif). Les bénéfices seront intégralement reversés à l’association Jeune j’écoute (www.jeunejecoute.mc ).

- Samedi 11 mai, 10h/12h

Lycée Technique et Hôtelier

Table ronde, « Comment la philosophie pense l’enfance », présentée par Raphael Zagury-Orly, philosophe et membre fondateur des Rencontres Philosophiques de Monaco, avec les philosophes Paul Audi, André Charrak et Pierre Guenancia.

- Samedi 11 mai, 14h/16h

Lycée Technique et Hôtelier

Table ronde, « Lire, grandir, penser », présentée par Edwige Chirouter, titulaire de la Chaire UNESCO « Pratiques de la philosophie avec les enfants » avec Nicole Lambert, auteure et créatrice de bandes dessinées et Claire Marin, philosophe, enseignante et directrice de la collection Philophile chez Gallimard.

En collaboration avec la Direction de l’Éducation, de la Jeunesse et des Sports et des professeurs des établissements scolaires de Monaco, des philosophes invités seront en résidence dans les collèges la journée du jeudi 9 mai et dans les lycées la journée du vendredi 10 mai, ainsi qu’au Lycée Technique et Hôtelier.

Une revue philosophique réalisée avec les enfants et les enseignantes de 7 classes du primaire paraîtra lors des Journées « Les Jeunes philosophent ».

A cette occasion paraîtra également le livre « Enfance et violence » de Charlotte Casiraghi et Boris Cyrulnik, publié par Les Rencontres Philosophiques de Monaco suite à la conférence donnée en février 2018 au Théâtre Princesse Grace à Monaco.

Le label de la Chaire UNESCO « Pratiques de la philosophie avec les enfants » a été décerné en 2019 aux Rencontres Philosophiques de Monaco.

Renseignements et réservations :

Tél. +377 99 99 44 55

contact@philomonaco.com

www.philomonaco.com