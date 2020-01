Mme Isabelle Bonnal nommée Chevalier de la Légion d’Honneur

Actualité du thème "La Jeunesse "

Dépêche

Autour de S.A.S. le Prince Souverain, Serge Telle, Ministre d’Etat, Isabelle Bonnal, Directeur de l’Education nationale, de la Jeunesse et des Sports, Nicolas Bonnal, frère de Mme le Directeur et Laurent Stefanini, Ambassadeur de France en Principauté de Monaco - © Direction de la Communication – Michael Alesi

En présence de S.A.S. le Prince Souverain, de M. Serge Telle, Ministre d’État et des plus hautes personnalités de la Principauté, Mme Isabelle Bonnal, Directeur de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports a reçu lundi 6 janvier 2020 les insignes de Chevalier de l’Ordre national de la Légion d’Honneur.

Ces insignes lui ont été remis par M. Laurent Stefanini, Ambassadeur de France en Principauté, qui n’a pas manqué de souligner que cette haute distinction est la récompense de mérites éminents reconnus, au service du bien commun.

Mme Isabelle Bonnal a souhaité mettre en avant, dans son discours, les relations privilégiées entretenues entre les deux pays :

« Je n’ai pas de certitudes. Mais des valeurs humanistes que Monaco et la France ont en partage. […] La République française a rendu ce soir hommage à mon pays d’adoption et de cœur, au Prince Souverain et aux actions qu’Il a su définir avec ambition et exigence, ainsi qu’au Gouvernement Princier que je suis honorée de servir ».