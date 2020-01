Cérémonie des vœux de la Direction de la Sûreté Publique

Actualité du thème "La Sécurité "

Dépêche

© - Direction de la Communication - Charly Gallo

En présence de S.A.S. le Prince Souverain, de Serge Telle, Ministre d’Etat, et des plus hautes autorités de la Principauté, Patrice Cellario, Conseiller de Gouvernement-Ministre de l’Intérieur, a présenté ses vœux aux personnels de la Direction de la Sûreté Publique, en l’absence de Richard Marangoni, souffrant.

Patrice Cellario a mis en avant le travail accompli, notamment grâce au plan Sûreté 2020. Il a énoncé quelques chiffres marquants : ainsi entre 2016 et 2019, la délinquance générale a baissé de 16% et la délinquance de voie publique de 52%. Entre 2018 et 2019 on passe de 936 à 889 faits de délinquance générale, et de 121 à 90 faits de délinquance de voie publique.

Le Conseiller de Gouvernement-Ministre a ensuite évoqué les grands projets 2020 avec : la création d’une unité d’interception de drone, la mise en place de moyens supplémentaires pour la protection des personnes vulnérables, la refonte informatique de la section résidents, la surélévation du bâtiment de la DSP et la création de l’Unité de Préservation du Cadre de Vie (UPCV), qui sera composée de 10 agents.

Dans sa réponse, S.A.S. le Prince Souverain a notamment déclaré : « Tout se gagne au quotidien. Ensemble, nous persisterons, dans la vigilance et la rigueur, à conforter la sécurité de ce havre de tranquillité qu’est la Principauté de Monaco ».

S.A.S. le Prince Souverain a enfin remis l’agrafe des services exceptionnels à l’agent Frédéric Maglott qui a apporté les premiers soins à une personne victime d’un accident cardiaque en gare de Monaco