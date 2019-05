L’Agence Monégasque de Sécurité Numérique représentée à la conférence européenne Digital Forensics Research Workshop

Actualité du thème "La Sécurité "

Dépêche

Pierre Morlon, Chargé de Mission, à la conférence annuelle Européenne du DFRWS. ©DR

L’Agence Monégasque de Sécurité Numérique était représentée par Pierre Morlon, Chargé de Mission, à la conférence annuelle Européenne du DFRWS (Digital Forensics Research Workshop) qui s’est déroulée du 24 au 26 avril à Oslo au Kripos (National Criminal Investigation Service - Norvège).

Le DFRWS est une association à but non lucratif qui se consacre à réunir toutes les personnes ayant un intérêt légitime dans l'investigation numérique afin de relever les nouveaux défis dans ce domaine. Le DFRWS organise des conférences numériques dédiées à la criminalistique, aux défis et à la collaboration internationale afin d’orienter la recherche et le développement.

Cet événement comprenait plus de 24 heures de sessions techniques approfondies couvrant les dernières recherches numériques en criminalistique et en sécurité numérique, des démonstrations de nouveaux outils techniques et des ateliers pratiques.

A cette occasion, le DRFWS organise un challenge d’investigation numérique autour d’un scénario fictif. Pierre Morlon, en équipe, a terminé à la seconde place sur les 17 participants, confirmant le haut niveau des personnels de l’AMSN.