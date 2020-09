A l’occasion de la célébration de ses 20 ans, la Gare de Monaco prend le train des innovations

Actualité

Dépêche

La Gare de Monaco-Monte-Carlo a officiellement célébré, lundi 14 septembre, ses 20 ans. La version moderne –et souterraine- de la gare ferroviaire de la Principauté avait en effet été inaugurée en décembre 1999 par le Prince Rainier III.

Pour marquer cet anniversaire, S.A.S le Prince Albert II, entouré du Ministre d’Etat Pierre Dartout, du Conseiller de Gouvernement - Ministre de l'Équipement, de l'Environnement et de l'Urbanisme Marie-Pierre Gramaglia, de l’Ambassadeur de France à Monaco, Laurent Stefanini, a découvert, en compagnie du Directeur Général de Hubs&Connexions, filiale internationale de la SNCF, Fabrice Morenon, les nouveaux aménagements et commerces, développés pour la Gare de Monaco, en phase avec les enjeux d’éco-durabilité et digitaux de la Principauté.

La visite menée par Severine Canis-Froidefond, Directeur de la Prospective, de l’Urbanisme et de la Mobilité, et Georges Gambarini, Responsable du programme Smart City à la Direction du Développement des Usages Numériques, s’est ponctuée par des présentations de nouveautés digitales : la borne WeBike, qui permet de recharger son téléphone portable ou sa tablette à la force de son pédalage, des Work Stations, espaces de travail avec un accès Wi-Fi illimité, ou encore Amazon Lockers, permettant de retirer les colis expédiés par Amazon.

Au terme de la visite, ont été dévoilées les trois affiches de l’architecte et graphiste monégasque Lola Rozewicz, créées pour l’occasion, qui illustrent, les étapes-clé du développement ferroviaire en Principauté depuis le 19ème siècle.

S.A.S le Prince Souverain a rappelé dans son discours inaugural que « la gare de Monaco- Monte-Carlo est la principale « porte d’entrée » de la Principauté en raison de sa localisation centrale et de sa connexion avec les autres modes de déplacement » et de rajouter que « A l’aube du XXIème siècle, et après 20 ans d’exploitation, la Gare de Monaco demeure aujourd’hui l’illustration d’un nouveau concept de gare moderne, innovante techniquement et architecturalement. Elle comprend tous les aménagements nécessaires et indispensables pour offrir aux usagers une remarquable qualité de service à tous les niveaux. » (…) « Le développement du train s’insère dans une politique globale et ambitieuse de mon Gouvernement en faveur des transports en commun, des modes doux et des mobilités partagées. »