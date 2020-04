CORONAVIRUS : Pas de cas positif et une guérison supplémentaire à Monaco ce mercredi

Actualité

Communiqué de presse

Aucun nouveau cas positif au Covid-19 n’a été révélé ce mercredi 22 avril.

Le bilan sanitaire de la Principauté reste donc à 94 personnes touchées par le coronavirus. Il y a une guérison supplémentaire par rapport à hier.

Le total de patients guéris s’élève donc à 27 patients aujourd’hui.

5 personnes sont hospitalisées. 3 d’entre elles sont en réanimation.

Il convient de noter que les personnes testées et hospitalisées ne sont pas toutes résidentes en Principauté.

Conformément au principe retenu en Principauté de Monaco par les autorités sanitaires, seuls les patients fortement symptomatiques au covid-19 sont hospitalisés.

Les personnes présentant peu de symptômes sont invitées à se confiner à domicile tout en étant suivies médicalement. À ce jour, 77 patients sont pris en charge par le Centre de Suivi à Domicile.

Cette organisation a pour but de ne pas surcharger les structures hospitalières et d’assurer une prise en charge de ces patients en ville, de manière fluide et confortable pour eux.

Le Gouvernement princier remercie et veut manifester son plein soutien à chaque Monégasque et à chaque résident dans ces moments particuliers qui imposent le respect des règles de précautions sanitaires et de restriction des déplacements.