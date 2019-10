Comité mixte de l’Accord monétaire entre l’Union européenne et la Principauté de Monaco

Actualité

Dépêche

Jean Castellini, Conseiller de Gouvernement-Ministre des Finances et de l'Économie, présidait hier la réunion du Comité mixte de l'Accord monétaire entre l'Union Européenne et Monaco qui s'est tenue en Principauté.

La délégation de l'Union Européenne était composée de représentants des Autorités du secteur bancaire et financier de la France, de la Commission Européenne et de la Banque Centrale Européenne.

Les sujets évoqués lors de cette réunion ont notamment porté sur le programme de frappe des pièces monégasques pour l’année 2020, la mise à jour des actes juridiques européens en matière de réglementation bancaire et financière, de prévention du blanchiment d’argent et de la fraude et de la contrefaçon des moyens de paiement inscrits en annexes de l’Accord monétaire ainsi que sur les développements récents en matière de projets de réglementation bancaire européenne. Il a également été fait un point sur le dispositif de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme en Principauté ainsi que sur l’avancement du projet d’accord d’association avec l’Union européenne.

Cette réunion s'est déroulée, comme depuis la signature de l'Accord monétaire en 2001, dans un esprit de dialogue constructif.