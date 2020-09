Covid-19 : Annulation de la Journée du Patrimoine et de la Foire Attractions de Monaco

Actualité

Communiqué de presse

La lutte contre la pandémie de la Covid-19 est une priorité pour le Gouvernement princier. Face à l’évolution de la situation sanitaire dans la région voisine, même si, pour l’instant, la circulation du virus semble moins active en Principauté de Monaco, le Gouvernement princier décide d’aménager certaines règles de précaution sanitaire afin d’assurer la meilleure protection sanitaire sur le territoire national. Ces mesures se veulent pragmatiques et soucieuses de veiller à l’équilibre entre l’impérieuse sécurité sanitaire et l’indispensable besoin de vivre le plus normalement possible.

C’est pour ces raisons que le Gouvernement princier, a décidé d’annuler la Journée du Patrimoine prévue ce dimanche 27 septembre. De nombreux participants à cette édition, n’étant pas en mesure d’assurer toutes la sécurité sanitaire satisfaisante, avaient fait le choix de ne pas prendre part à l’édition de cette année. Par ailleurs, la gratuité attachée à cette manifestation pour les musées présente le risque d’une affluence trop importante alors que les mesures de distanciation physique sont requises.

En concertation avec la Mairie de Monaco, organisateur de l’évènement, il a également été décidé d’annuler la Foire Attractions qui devait se tenir sur le port Hercule du 16 octobre au 19 novembre.

Par ailleurs, le Gouvernement décide de réduire la jauge maximale des manifestations, sauf dérogation exceptionnelle, à 1.000 personnes, à partir de ce 25 septembre.

Toujours à partir de ce 25 septembre, la vente d’alcool à emporter sera interdite de 20 heures à 6 heures, étant rappelé que la consommation d’alcool sur l’espace public est d’ores et déjà interdite en Principauté.

Afin de limiter la circulation en dehors de la Principauté, les déplacements scolaires en dehors du territoire national sont temporairement interdits.

Le Gouvernement princier tient à saluer et à remercier les Monégasques et les Résidents de la Principauté pour le respect des règles en vigueur, en particulier le port du masque qui peut présenter des désagréments. C’est grâce à l’engagement de chacun d’entre nous que nous parvenons à limiter l’impact du virus.

L’évolution de la pandémie en Europe nous impose de rester vigilants. C’est pour cette raison que le Gouvernement princier relance une distribution gratuite et généralisée de masques en tissu pour l’ensemble des Monégasques et des Résidents. Ces masques parviendront dans les boites aux lettres dans les tous prochains jours.

Dans le même esprit, le Gouvernement tient à rappeler l’importance de respecter les gestes barrières lors des moments festifs privés. Les analyses scientifiques démontrent qu’aujourd’hui, la transmission du virus se fait le plus souvent lors de moments où les gestes barrières, comme le port du masque ou la distanciation physique sont moins respectés. Lors de regroupements familiaux et amicaux, il est essentiel de rester attentif, notamment, en limitant le nombre de personnes à une dizaine maximum. Observer cette recommandation, c’est se protéger soi-même et donc protéger ceux qui nous sont proches.