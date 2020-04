Covid-19 : troisième réunion du Comité mixte de suivi

Actualité

Communiqué de presse

Une troisième réunion du Comité Mixte de suivi du Covid-19 s’est tenue ce jeudi 9 avril au Ministère d’Etat.

À cette occasion, le Gouvernement princier a informé les représentants du Conseil National des décisions prises et à prendre dans la cadre de la crise sanitaire et de ses impacts sociaux et économiques.

En outre le Gouvernement a rassuré les élus:

sur sa volonté de recourir au port du masque dès que la mesure sera applicable;

sur la mise en place dans le Budget rectificatif d’un fonds d’intervention d’urgence doté de 150 millions d’euros, dont 50 millions en garantie de prêts bancaires. Les modalités de recours à ce fonds feront l’objet de concertations complémentaires avec le Conseil National.

Le Gouvernement princier est également revenu sur les contraintes d’ordre sanitaire imposées aux entrepreneurs qui souhaiteraient reprendre des chantiers privés en cette période de confinement. Des mesures strictes qui font l’objet de contrôles réguliers. Il a aussi été question du renforcement du dispositif de soutien aux entreprises impactées par la crise du Covid19 comme par exemple l’extension du Revenu Minimum Extraordinaire pour les activités en nom personnel ou le développement de l’Aide aux Petites Sociétés pour les gérants associés majoritaires.

Un échange est intervenu également sur la mise en œuvre des mesures exceptionnelles décidées pour faire face à la crise sanitaire. À cette occasion, les élus ont présenté un certain nombre de mesures complémentaires qui seront examinées par le Gouvernement princier dans les jours à venir.

Ce Comité mixte s’est tenu juste avant la Commission Plénière d’Études qui se penche sur le premier budget rectificatif pour l’année 2020.