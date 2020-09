Lancement officiel de Klaxit en Principauté, Application de covoiturage domicile-travail

Actualité

Dépêche

Les 25 établissements partenaires du projet entourent Marie-Pierre Gramaglia © Manuel Vitali / Direction de la Communication

Ce matin se tenait, en présence de Marie-Pierre Gramaglia, Conseiller de Gouvernement-Ministre de l’Equipement, de l’Environnement et de l’Urbanisme, le lancement officiel d’une nouvelle solution de covoiturage en Principauté. Flexible, ajustable et particulièrement adaptée aux déplacements domicile / travail, elle est basée sur l’application de la société Klaxit, leader français du covoiturage courte distance.

25 établissements de la Principauté, tous signataires du Pacte national pour la Transition Energétique et représentant plus de 9.300 salariés, y participent. Référencés dans l’application Klaxit, ils seront accompagnés tout au long de l’expérimentation avec des ateliers, de la documentation, des bilans et points d’étape.

Son but : obtenir rapidement une « masse critique » d’utilisateurs, laquelle permettra d’entrer dans un cercle vertueux et d’évaluer l’efficacité de la solution auprès des pendulaires. (A noter que le contexte sanitaire actuel restreint, de fait, les capacités de covoitureurs par voiture. Le Gouvernement fait le choix de ne pas reporter le lancement du projet car il est primordial de s’approprier cette solution de mobilité partagée).

L’expérimentation est mise en place pour un an. Démarche collaborative public / privé, elle matérialise la volonté de l’Etat de réduire, à l’horizon 2030, le trafic automobile actuel de 20 %, tout en absorbant le trafic supplémentaire induit par le développement économique de Monaco. L’objectif poursuivi : retrouver l’équivalent de la densité de circulation observée en 1990.

« 50.000 salariés français et italiens se rendent quotidiennement en Principauté, dont une majorité en voiture, avec un taux d’occupation moyen de 1,1 personne par véhicule. Ce flux de salariés évidemment essentiel au dynamisme économique de la Principauté pose un immense défi, notamment en termes de congestion et d’émissions de gaz à effet de serre » a notamment déclaré Marie-Pierre Gramaglia.

Klaxit, portée conjointement par la Mission pour la Transition Énergétique, la Direction de la Prospective, de l’Urbanisme et de la Mobilité et la Direction des Services Numériques, est l’illustration parfaite de la politique volontariste et ambitieuse du Gouvernement en faveur des transports en commun et de la mobilité partagée. En relayant la solution Klaxit auprès de ses entreprises adhérentes, le Monaco Economic Board est également particulièrement engagé.

Plus d’infos sur l’application :https://www.klaxit.com