Le Corps des Sapeurs-Pompiers se dote d’un nouvel outil technique

Lundi 21 septembre, S.A.S. le Prince Albert II entouré de S.E.M. Pierre Dartout, Ministre d’Etat, Patrice Cellario, Conseiller de Gouvernement-Ministre de l’Intérieur, Didier Gamerdinger, Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires Sociales et de la Santé, Stéphane Valeri, Président du Conseil National, du Colonel Tony Varo, Commandant Supérieur de la Force Publique ainsi que du Lieutenant-Colonel Norbert Fassiaux, Chef du Corps des Sapeurs-Pompiers, a inauguré le Centre de Gestion des Évènements et de Conduite des Opérations de Secours (CGECOS). Cet outil de gestion technique permettra aux sapeurs-pompiers de Monaco de traiter les demandes de secours 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

Ce centre assurera l’engagement et le suivi des moyens de secours en lien avec ses différents partenaires tels que le Centre Intégré de Gestion de la Mobilité de la DPUM, le Centre de Supervision et de Commandement Opérationnel de la Sûreté Publique, le Service des urgences de l’hôpital Princesse Grace et la Mairie pour les téléalarmes.

