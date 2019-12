Marie-Pierre Gramaglia participe au lancement du nouveau Pass Transport SUD AZUR

Actualité

Communiqué de presse

Aux côtés de Christian Estrosi, Président de la Métropole Côte d’Azur, de Philippe Tabarot , vice-président du Conseil Général, Vice-président du Conseil régional délégué aux Transports, à l’intermodalité et aux déplacements, et de nombreux Présidents de Communautés d’agglomération des Alpes-Maritimes, Marie-Pierre Gramaglia, Conseiller de Gouvernement – Ministre de l’Équipement, de l’Environnement et de l’Urbanisme de la Principauté a participé lundi 16 décembre, à l’Hôtel de Ville de Nice, à la présentation du « Pass Transport Sud Azur » qui sera lancé le 1er janvier 2020, dans le département des Alpes Maritimes.

Ce nouveau pass transport se présente comme une alternative intéressante à l’utilisation de la voiture individuelle ; il permet à l’usager de voyager en illimité sur tous les réseaux de transport en commun (bus, train, tram) dans les Alpes-Maritimes, par le biais d’un abonnement mensuel à un tarif avantageux puisqu’inférieur au cumul des différents abonnements. Il inclura le réseau de la Compagnie des Autobus de Monaco à compter du 1er septembre 2020.

Marie-Pierre Gramaglia a rappelé que « la Principauté visait un objectif de réduction du trafic à horizon 2030 d’environ 20 % des flux de véhicules légers. En cela, elle encourage le report multimodal et le train. Nous sommes engagés aux côtés de la Région, en participant au financement du TER au travers une contribution annuelle de 8 M€ correspondant à environ 50 % de la contribution totale destinée aux 13 000 bénéficiaires de réductions tarifaires TER ayant pour origine ou destination Monaco ».

Le Conseiller de Gouvernement a également mis en exergue les liaisons par bus : « Nous encourageons également l’utilisation des lignes de bus de la CARF et de la ligne régionale 100 reliant Nice à Menton via Monaco. Des lignes régulières importantes que nous soutenons au travers d’une contribution financière. Aujourd’hui le Pass Sud Azur est une opportunité supplémentaire qui invite chacune et chacun à utiliser avec une plus grande facilité tous les modes de transports en commun ».

Les Alpes-Maritimes étant découpées en 7 zones, le pass SUD AZUR est un sésame qui permet donc aux voyageurs de naviguer en toute simplicité sur plusieurs réseaux de transports en commun. Modulable, il s’adapte parfaitement à tous les besoins : on peut donc acheter 1, 2, 3 zones se touchant ou… la totalité du département des Alpes-Maritimes.

Sur les zones choisies, l’abonné a accès au(x) réseau(x) urbains et aux réseaux régionaux interurbains ZOU ! (bus, trains et Chemins de Fer de Provence).