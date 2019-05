Installation d’un nouveau pédiatre de ville à Monaco

Actualité du thème "Le Social et la Santé"

Communiqué de presse

© - DR

A partir du lundi 6 mai, la Principauté accueille un nouveau pédiatre libéral, le Docteur Stéphanie DE SMET, jusqu'alors praticien hospitalier dans le service de réanimation et néonatologie et responsable du SAMU néonatal et pédiatrique 06.

Rappelons que le pédiatre est en charge de la santé des enfants de 0 à 18 ans et joue un rôle essentiel auprès des familles.

Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires Sociales et de la Santé, Didier GAMERDINGER, indique « qu’au regard des besoins de la population, il était indispensable de recruter un pédiatre, qui prend en charge la santé des enfants et entretient une relation de confiance auprès des parents dès la naissance et jusqu’à l’entrée dans l’âge adulte ».

Horaires de consultations sur rendez-vous :

Lundi, mercredi et vendredi de 8h00 à 13h00 / de 14h00 à 18h30

Mardi : 10h00 à 13h00 / 14h00 à 21h00

Des plages horaires seront prévues tous les matins afin d’accueillir les enfants en situation d’urgence.

Adresse : rez-de-chaussée du 26 rue Grimaldi – 98000 Monaco

Tel : 99.90.96.19