Actualité du thème "Le Social et la Santé"

Dépêche

Le Docteur Olivia Keita-Perse, Chef de service d’Epidémiologie et d’Hygiène Hospitalière ©Direction de la Communication/Stéphane Danna

La Consultation aux voyageurs du Centre Hospitalier Princesse Grace est un service de consultation ouvert à toute personne désirant se rendre dans un pays ou une zone à risque d’épidémies. Ce service les invite à prendre les mesures nécessaires sur le plan médical afin d’éviter de contracter une pathologie au cours de ce voyage.

Il a pour objectif de prodiguer des conseils généraux de prévention, de proposer des traitements préventifs de certaines pathologies et de réaliser les vaccinations obligatoires ou conseillées selon la destination.

Cette consultation détaille le lieu précis du voyage ou du circuit, ses conditions, sa durée ainsi que les antécédents du voyageur et ses éventuels facteurs de risque. A son retour, elle prend également en charge, les problèmes éventuels rencontrés pendant le séjour.

Le Dr Keita-Perse, Chef de service d’Epidémiologie et d’Hygiène Hospitalière, prodigue des conseils en matière d'hygiène, d'alimentation et de prévention des risques au quotidien. Elle dispense des prescriptions médicales afin que le voyage se passe dans les meilleures conditions possibles et ne soit pas gâché par une pathologie « évitable ».

Avant de vous rendre dans un pays ou une zone à risque d’épidémies, si vous souhaitez un voyage serein, n’hésitez pas !

Contact : 04 92 41 67 95