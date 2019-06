La canicule peut mettre notre santé en danger

Actualité du thème "Le Social et la Santé"

Communiqué de presse

Comme chaque année dès les premiers jours de chaleur, la Direction de l’Action Sanitaire met en place un dispositif d'information et de prévention des risques liés aux fortes chaleurs.

L’exposition à de fortes chaleurs constitue une agression pour l’organisme. Les complications les plus graves sont le risque de déshydratation et de coup de chaleur.

Quels sont les risques liés aux fortes chaleurs ?

Une forte chaleur peut avoir des conséquences sur votre santé.

Selon l’âge, le corps ne réagit pas de la même façon aux fortes chaleurs.

Lorsque l’on est âgé, le corps transpire peu et il a donc du mal à se maintenir à 37°. Par conséquent, la température du corps peut alors augmenter : on risque le coup de chaleur (hyperthermie - température supérieure à 40° avec altération de conscience).

- En ce qui concerne l’enfant et l’adulte, le corps transpire beaucoup pour se maintenir à la bonne température. Mais par conséquent, on perd de l’eau et on risque la déshydratation.

- Par ailleurs, la grossesse, un certain nombre de maladies ainsi que la prise de certains médicaments peuvent, avec une forte chaleur, entraîner des conséquences néfastes sur votre santé. Ces problèmes doivent être abordés avec votre médecin traitant et votre pharmacien.

- Des gestes simples permettent d’éviter les accidents surtout en début de phase de chaleur. Il faut se préparer avant les premiers signes de souffrance corporelle, même si ces signes paraissent insignifiants.

Que faire en cas de fortes chaleurs ?

Protégez-vous aux heures les plus chaudes

- évitez de rester en plein soleil ;

- évitez de sortir aux heures les plus chaudes (11h-17h). Essayez, si possible, de respecter l’heure de la sieste en se reposant dans un lieu frais ;

- évitez les activités extérieures nécessitant des dépenses énergiques trop importantes (jardinage, bricolage...) ainsi que les efforts physiques ;

- portez un chapeau, des vêtements légers (coton), amples et de couleur claire ;

- maintenez votre logement au frais (fermez les fenêtres et volets/stores la journée, ouvrez-les le soir et la nuit s’il fait plus frais) ;

- pendez un linge humide devant une fenêtre ouverte ;

- si la température à l’intérieur dépasse 32°C, le ventilateur n’agit pas contre la chaleur accablante car il brasse l’air sans le rafraîchir et accélère la déshydratation ;

- arrosez, si possible, le soir après le coucher du soleil votre terrasse, balcon, en particulier ceux orientés à l’ouest ;

- vérifiez le bon fonctionnement de votre réfrigérateur.

Rafraîchissez-vous

- prenez régulièrement des douches ou des bains frais (mais pas froids) ;

- humidifiez votre corps plusieurs fois par jour à l’aide d’un brumisateur ou d’un gant de toilette ;

- passez 2 à 3 heures par jour dans un endroit frais

Buvez et continuez à manger

- buvez au moins 1,5 litre d’eau par jour ;

- buvez régulièrement de l’eau sans attendre d’avoir soif ;

- aidez les personnes âgées, les enfants et les nourrissons à s’hydrater ;

- évitez de boire de l’alcool, du café, du thé, des sodas ainsi que des boissons sucrées car ces boissons favorisent la déshydratation ;

- mangez en quantité suffisante en favorisant une alimentation froide et riche en eau (fruits, crudités...) ;

- évitez de rester près d’une source de chaleur (exemple four).

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien

- pour toute prise de médicaments, même s’ils sont en vente sans ordonnance ;

- pour tous symptômes inhabituels.

Solliciter de l’aide

- au travail, restez vigilant pour vous-même et pour vos collègues ;

- donnez régulièrement de vos nouvelles à vos proches et dès que nécessaire, osez leur demander de l’aide ; en cas de malaise contactez (pour vous-même ou quelqu’un qui en a besoin) les Sapeurs-Pompiers en composant le 112.

