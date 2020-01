Diplomatie : de nouveaux Ambassadeurs accrédités Chine - Brésil - Monténégro - Serbie

Actualité du thème "La Diplomatie et la Présence Internationale"

Dépêche

De gauche à droite : S.E. M. Luis Fernando De Andrade Serra, Ambassadeur de la République fédérative du Brésil, S.E. M. Shaye Lu, Ambassadeur de la République Populaire de Chine ; M. Laurent Anselmi, Conseiller de Gouvernement-Ministre des Relations Extérieures et de la Coopération ; S.E. Mme Natasa Maric, Ambassadeur de la République de Serbie et S.E. M. Ivan Ivanisevic, Ambassadeur du Monténégro ©Direction de la Communication/Michael Alesi

Mardi 21 janvier, Laurent Anselmi, Conseiller de Gouvernement-Ministre des Relations Extérieures et de la Coopération, a reçu, lors d’un déjeuner organisé à l’hôtel Hermitage, S.E. M. Shaye Lu, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République Populaire de Chine ; S.E. M. Luis Fernando De Andrade Serra, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République fédérative du Brésil ; S.E. M. Ivan Ivanisevic, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire du Monténégro et S.E. Mme Natasa Maric, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République de Serbie.

Ces diplomates ont présenté, dans la matinée, leurs Lettres de créance à S.A.S. le Prince Souverain.

S.E. M. Shaye Lu, est entré au Ministère des Affaires Etrangères (MAE) en 1988 et a poursuivi sa carrière dans les Ambassades de Chine en République de Guinée, en France et au Sénégal où il a été promu Ambassadeur en 2005. Directeur général d’Afrique du MAE en 2019, il a été élu Maire adjoint de Wuhan. Directeur général des Etudes politiques du Bureau du Groupe dirigeant du Comité central du PPC en charge des Affaires Etrangères de 2015 à 2016, il a été nommé, l’année suivante, Ambassadeur au Canada.

S.E. M. Luis Fernando De Andrade Serra a successivement été nommé Ambassadeur du Brésil au Ghana, au Burkina Faso, à Singapour et en Corée du Sud. Auparavant à Brasilia, au MAE, il a travaillé au sein des Divisions des Frontières, de l’Amérique méridionale et de l’Afrique occidentale, ainsi qu’au Secrétariat de Contrôle interne et à celui des Relations entre le Ministère et le Pouvoir législatif. Il a également occupé la fonction de conseiller international au Ministère des Communications et à l’Agence nationale des Télécommunications.

S.E. M. Ivan Ivanisevic, a débuté son parcours professionnel dans le secteur des relations multilatérales au MAE, en qualité d’assistant du Représentant spécial du Gouvernement chargé de l’adhésion du Monténégro au Conseil de l’Europe. En 2011, il a été nommé à la tête de la Direction de l’OSCE et du Conseil de l’Europe et élu Directeur général de la coopération internationale et de l’intégration européenne du Ministère de l’Intérieur en 2013. A partir de 2016, il a occupé les postes de Ministre conseiller à l’Ambassade du Monténégro en Serbie, puis de Directeur générale des Affaires multilatérales et de la coopération régionale du MAE du Monténégro.

Après un cursus dans le secteur privé, S.E. Mme Natasa Maric, a intégré le MAE en 2000. Elle a été nommée Premier secrétaire au Cabinet de l’Adjoint du Ministre pour l’UE en 2009 et a occupé ensuite successivement les fonctions de Coordinatrice Nationale adjointe au Conseil de Coopération Régional et Processus de coopération en Europe du Sud-Est, Directrice adjointe à la Direction de l’Europe du MAE, Ministre Conseiller, puis chargée d’Affaires a.i. à l’Ambassade de Serbie au Royaume-Uni.