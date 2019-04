11ème Conseil Scientifique de l’IMSEE

Actualité du thème "Un État moderne"

Communiqué de presse

Le Ministre d'Etat reçoit le Conseil Scientifique de l'IMSEE. ©Direction de la Communication / Manuel Vitali

Les membres du Conseil Scientifique de la Statistique et des Études Économiques se sont réunis ce matin dans les bureaux de l’Institut Monégasque de la Statistique et des Études Économiques (IMSEE) pour une présentation de ses travaux et de son actualité.

Au cours de cette séance, Pierre-André Chiappori, Président du Conseil, a tout d’abord fait un point sur la situation de l’IMSEE en évoquant la récente nomination de Sophie Vincent au poste de Directeur de l’Institut, en février dernier, ainsi qu’un Conseil Scientifique renouvelé avec 4 nouveaux membres* sur 11 désignés en octobre 2018 pour trois ans. Ces changements marquent une nouvelle étape pour l’IMSEE, qui constitue une composante importante pour la Principauté, notamment dans le cadre de la définition des politiques publiques.

Sophie Vincent, a évoqué ensuite les études menées sur des sujets majeurs pour Monaco :

- enquête sur les addictions et les modes de vie chez les jeunes qui a été finalisée en partenariat avec la DENJS ;

- études sur la démographie, la mesure des écarts de salaires hommes/femmes et les violences faites aux femmes qui ont été sollicitées par le Gouvernement Princier.

Les membres du Conseil ont ensuite fait part de leurs points d'intérêt et formulé de nouvelles recommandations sur les statistiques à développer et les actions à mettre en œuvre pour la construction d'un système statistique performant.

Au terme de cette réunion, les participants ont été reçus à déjeuner par Serge Telle.

Le Conseil Scientifique de la Statistique et des Études Économiques a un rôle consultatif auprès du Ministre d'État qui est garant de son indépendance. Il s'exprime notamment sur les études à mener, l'état du système statistique et le programme annuel d'enquêtes. Les 11 membres qui le composent sont issus de la société civile, des assemblées et de l'Administration.

* Dominique Bureau, Délégué général du Conseil économique pour le développement durable, Président du Comité pour l'économie verte et Président de l'Autorité de la statistique publique, Caroline Rougaignon, Présidente du Conseil Economique et Social, Séverine Canis, Directeur de la Prospective, de l’Urbanisme et de la Mobilité et Pierre Van Klaveren, Conseiller National.