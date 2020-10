Tempête ALEX : la Principauté exprime sa solidarité avec les sinistrés des Alpes-Maritimes et de la Roya

Actualité

Communiqué de presse

Si le passage de la tempête Alex n’aura, fort heureusement, laissé sur Monaco que quelques traces limitées de son passage, les massifs maralpins qui entourent la Principauté, ont été cruellement dévastés par les éléments.

Le Gouvernement Princier exprime sa plus vive sympathie envers les proches des personnes dramatiquement disparues lors de ces violentes intempéries. Il tient également à manifester sa totale solidarité avec les personnes frappées par des destructions lors de cette tempête hors normes. La Principauté et ses habitants entretiennent de forts et solides liens historiques, culturels, économiques et d’amitié avec ces territoires voisins.

Dès samedi matin, la Principauté de Monaco a proposé une aide logistique et humaine pour soutenir les opérations de secours dans le département voisin. Les sapeurs-pompiers monégasques se sont tenus prêts à venir en renfort dans des opérations de pompage et de déblayage. Un détachement est mobilisé pour effectuer d’éventuelles missions de reconnaissance par drone si la France le souhaitait.

A la demande de S.A.S. le Prince Souverain, et en pleine concertation avec le Conseil National, le Gouvernement Princier a également décidé de débloquer une première aide d’urgence pour venir en aide aux populations sinistrées et apporter sa contribution aux efforts de reconstruction à mener.

Par ailleurs, les moyens techniques et humains des services de la Principauté apporteront, en tant que de besoin, leur concours aux services en charge des opérations de reconstruction.