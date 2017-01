Visite en Principauté du Commissaire aux Droits de l'Homme du Conseil de l'Europe

Actualité du thème "La Diplomatie et la Présence Internationale"

Communiqué de presse

M. Giancarlo Cardinale, Adjoint à la Directrice du Bureau du Commissaire aux Droits de l’Homme ; M. Nils Muiznieks, Commissaire aux Droits de l'Homme du Conseil de l'Europe et Mme Françoise Kempf, Conseillère ©Direction de la Communication/Manuel Vitali

M. Nils Muiznieks, Commissaire aux Droits de l'Homme du Conseil de l'Europe, a effectué une visite, à Monaco, les 18 et 19 janvier 2017. Il était accompagné de M. Giancarlo Cardinale, Adjoint à la Directrice du Bureau du Commissaire aux Droits de l’Homme et de Mme Françoise Kempf, Conseillère au sein de ce Bureau.

Il s’agit de la deuxième visite effectuée par un Commissaire aux Droits de l’Homme depuis l’adhésion de Monaco au Conseil de l’Europe, après celle effectuée en octobre 2008 par M. Thomas Hammarberg.

Ces visites ou examens périodiques s’inscrivent dans le cadre du mandat du Commissaire aux Droits de l’Homme, dont la mission est de surveiller et d’évaluer la situation des droits de l’Homme dans les Etats membres du Conseil de l’Europe. Celle-ci était principalement axée sur le cadre juridique et institutionnel de la protection des droits de l’Homme à Monaco et les droits des personnes appartenant à des groupes vulnérables.

Plusieurs Autorités monégasques ont ainsi pu échanger sur ces sujets avec M. Muiznieks.

Une Audience a notamment été accordée par S.A.S. le Prince Souverain, en présence de M. Gilles Tonelli, Conseiller de Gouvernement-Ministre des Relations Extérieures et de la Coopération, de Mme Anne-Marie Boisbouvier, Conseiller au Cabinet Princier et de S.E. M. Rémi Mortier, Ambassadeur, Représentant Permanent de Monaco auprès du Conseil de l’Europe.

Plus tôt, dans la matinée du 19 janvier, après un entretien avec le Ministre d'Etat, M. Muiznieks a participé à une réunion de travail organisée avec les Conseillers de Gouvernement-Ministres de l'Intérieur, des Affaires Sociales et de la Santé et des Relations Extérieures et de la Coopération.

Le Commissaire a également rencontré S.E. M. Philippe Narmino, Directeur des Services Judiciaires ainsi que M. Christophe Steiner, Président du Conseil National. Le 18 janvier, il s'était entretenu avec le Haut-Commissaire à la Protection des Droits, des Libertés et à la Médiation, Mme Anne Eastwood, ainsi qu’avec des représentants de la société civile.

Cette visite a été l'occasion pour M. Nils Muiznieks de présenter, aux élèves d'une classe du Lycée Albert 1er, le mandat et les actions du Haut-Commissaire.