© Stéphane Dana/Direction de la Communication du Gouvernement

La seconde réunion du Comité National de Suivi des Aires Marines Protégées s’est déroulée lundi 28 septembre 2020 au Ministère d’Etat. Cette instance est composée de représentants de l’Etat, de la Fondation Prince Albert II de Monaco, de l’Institut Océanographique, du Centre Scientifique de Monaco, ainsi que de la Direction de l’Environnement et de la Direction des Affaires Maritimes.

Pour mémoire, la Principauté dispose de deux Aires Marines Protégées (AMP) créées respectivement en 1976 et 1986 : l’aire marine du Larvotto et l’aire marine du tombant des Spélugues dont la gestion a été confiée à l’Association Monégasque pour la Protection de la Nature (AMPN).

La gouvernance de ces AMP a été confiée à un Comité National du Suivi qui est chargé de définir les grandes orientations de la gestion de ces aires, à un groupe de coordination pour les AMP et à l’AMPN en tant que gestionnaire.

Lors de cette réunion plusieurs sujets ont été évoqués comme la gouvernance des AMP et l’avancée de l’étude actuellement en cours pour l’élaboration d’un Plan de Gestion des AMP qui constitue une étape importante dans le processus de concertation entre les parties prenantes autour de l’environnement marin et la gestion des AMP monégasques. L’objectif étant de faire le point sur les connaissances scientifiques, renforcer les liens avec les institutions et les scientifiques et préciser les modalités de gouvernance des sites.

Eu égard à la situation, cette réunion s’est tenue en présentiel et en visioconférence.

Avec la participation en visioconférence de :

- S.E. M. Bernard FAUTRIER, Ministre Plénipotentiaire, Conseiller Spécial de S.A.S. le Prince Souverain chargé des questions d’environnement,

- Mme Valérie DAVENET, Directeur de l’Environnement,

- Mme Isabelle ASSENZA, Secrétaire Général du Département des Finances et de l’Economie

- M. Christophe CAUVIN, Conseiller Technique du Département de l’Intérieur,

- M. Philippe MONDIELLI, Directeur Scientifique de la Fondation Prince Albert II de Monaco

- M. Raphaël SIMONET, Chef de Division à la Direction de l’Environnement,

- Mme Florence LARINI-NEGRI, Conseiller Technique au Département de l’Equipement, de l’Environnement et de l’Urbanisme.

Et, en présentiel, de gauche à droite sur notre photographie :

- Mme Armelle ROUDAUT-LAFON, Directeur des Affaires Maritimes,

- M. Denis ALLEMAND, Directeur du Centre Scientifique de Monaco,

- Mme Jacqueline GAUTIER-DEBERNARDI, Directeur de l’Association Monégasque de Protection pour la Nature,

- M. Cyril GOMEZ, Directeur Général au Département de l'Equipement, de l'Environnement et de l'Urbanisme,

- M. Olivier WENDEN, Vice-Président et Administrateur délégué de la Fondation Prince Albert II de Monaco.