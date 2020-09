Diplomatie : de nouveaux Ambassadeurs accrédités / Géorgie - Afrique du Sud - Thaïlande

Actualité du thème "La Diplomatie et la Présence Internationale"

Dépêche

De gauche à droite : S.E. M. Tebogo Seokolo, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République d’Afrique du Sud, Laurent Anselmi, Conseiller de Gouvernement-Ministre des Relations Extérieures et de la Coopération, S.E. Mme Tea Katukia, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République de Géorgie et S.E. M. Sarun Charoensuwan, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire du Royaume de Thaïlande. ©Direction de la Communication / Stéphane Danna

Mardi 22 septembre, Laurent Anselmi, Conseiller de Gouvernement-Ministre des Relations Extérieures et de la Coopération, a reçu, lors d’un déjeuner organisé à l’hôtel Hermitage, S.E. Mme Tea Katukia, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République de Géorgie ; S.E. M. Tebogo Seokolo, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République d’Afrique du Sud et S.E. M. Sarun Charoensuwan, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire du Royaume de Thaïlande.

Ces diplomates ont présenté, dans la matinée, leurs Lettres de créance à S.A.S. le Prince Souverain.

S.E. Mme Tea Katukia a travaillé près de 20 ans en France et en Italie sur les questions européennes et internationales dans les domaines de la communication institutionnelle, de la recherche et du journalisme scientifique. Parallèlement à son cursus universitaire, Tea Katukia a entrepris un parcours professionnel au sein des principaux think tanks français spécialisés dans les questions européennes. Elle a notamment été Secrétaire générale au Centre d’Analyse et de Prévision des Risques Internationaux et Rédactrice en chef du magazine Diplomatie.

S.E. M. Tebogo Seokolo a rejoint le Ministère des Affaires Etrangères (MAE) en 1995 en tant que Directeur adjoint, au lendemain de l’avènement de la démocratie en Afrique du Sud. Au cours de sa carrière il a entre autre occupé les postes de Directeur, Responsable de l’Europe de l’Ouest au MAE et de Chef du protocole d’Etat adjoint. Promu Ambassadeur, il a exercé ses fonctions en Turquie, Azerbaïdjan et Ouzbékistan, et auprès des Nations-Unies.

Entré au MAE en 1987, S.E. M. Sarun Charoensuwan a travaillé dans différents Départements avant d’être nommé Directeur de la Division pour la Paix, la Sécurité et le Désarmement au Département des Organisations internationales. Il a poursuivi son cursus au sein du MAE jusqu’à assurer la fonction de Directeur-Général du Département des Affaires européennes, du Département des Affaires de l’Asie de l’Est puis du Département des Affaires de l’Amérique et du Pacifique Sud. Nommé Ambassadeur en 2015, il a été accrédité auprès de la République de Corée.