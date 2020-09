Le 45e Festival International du Cirque de Monte-Carlo est reporté en 2022

Actualité du thème "La Culture"

Communiqué de presse

Le Comité d’Organisation du Festival International du Cirque de Monte-Carlo, sous la Présidence de S.A.S. la Princesse Stéphanie, annonce que la 45ème Edition du Festival du Cirque ne pourra malheureusement pas avoir lieu en janvier 2021 et est reportée d’une année et se tiendra donc du 20 au 30 janvier 2022 ainsi que la 10ème Compétition pour de jeunes artistes de Cirque New Generation est reportée également d’une année aux 5 et 6 février 2022.

Vu la situation sanitaire actuelle autour du Covid 19, cette décision a été prise en accord avec le Gouvernement Monégasque et en tenant compte du fait que le Festival International du Cirque de Monte-Carlo est le plus grand événement de Cirque dans le monde avec un rassemblement de plus de 200 artistes venant de 20 pays différents et avec un public très international.

Nous regrettons très sincèrement cette décision, mais vu la responsabilité envers la santé et la sécurité de tout le monde, nous sommes certains de votre compréhension.

Retrouvons-nous en janvier et février 2022 à Monte-Carlo autour de la plus fameuse piste de cirque dans le monde.

Et que vive le Cirque !!!