Visite de deux Conseillers Ministres au Centre Scientifique de Monaco

Actualité du thème "Le Social et la Santé"

Dépêche

© - Direction de la Communication - Manu Vitali

Dans le cadre de la Journée Internationale du Cancer de l’Enfant, Patrice Cellario, Conseiller de Gouvernement – Ministre de l’Intérieur, et Didier Gamerdinger, Conseiller de Gouvernement – Ministre des Affaires Sociales et de la Santé, ont visité ce jour le groupe de Recherche sur le Cancer Pédiatrique au sein de l’équipe « Mécanismes de résistance aux thérapies ciblées » du Département de Biologie Médicale du Centre Scientifique de Monaco (CSM).

Accueillis par le Professeur Patrick Rampal, Président du Conseil d’Administration du CSM, et le Professeur Denis Allemand, Directeur Scientifique, les deux Conseillers-Ministres ont pu se familiariser avec les travaux réalisés par le Dr Vincent Picco, Chargé de Recherche au CSM, et le Dr Gilles Pagès, Directeur de Recherche INSERM, responsable de l’équipe « Mécanismes de Résistance aux Thérapies Ciblées » et leurs collaborateurs.

Cette équipe, forte du soutien de la Fondation Flavien, a relevé le double défi de tenter de découvrir des traitements présentant à la fois une toxicité plus faible que les traitements actuels, et néanmoins plus efficaces, contre les cancers pédiatriques du cerveau les plus fréquents, appelés médulloblastomes. Les premiers résultats de ces travaux viennent de faire l’objet d’une publication scientifique dans la revue Journal of Cellular and Molecular Medecine.

Pour plus d’informations sur les cancers pédiatriques : www.centrescientifique.mc/fr/equipe/biologie-medicale/mecanismes-de-resistance-aux-therapies-ciblees

Le Professeur Patrick Rampal a profité de cette visite pour rappeler que les cancers de l'enfant sont heureusement rares, mais malheureusement dramatiques ! Ils ont plus que tous les autres cancers bénéficiés des progrès de la recherche médicale puisque en 20 ans le taux de survie à 5 ans, est passé de 60 % à plus de 80 %. Il faut donc poursuivre le développement de la recherche en cancérologie, car seule une meilleure connaissance de cette pathologie permettra d'améliorer encore ces résultats.

La journée se conclura, à 18 heures, par la marche de la Fondation Flavien, au départ de la Place du Palais à laquelle Didier Gamerdinger et Patrice Cellario participeront.