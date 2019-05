Meeting HERCULIS EBS 2019 : Pierre-Ambroise BOSSE et Caterine IBARGUEN de retour à Monaco

Actualité du thème "Le Sport"

Communiqué de presse

Pierre-Ambroise Bosse. ©JP Durand / J. Mochizuki

La nouvelle édition du meeting Herculis EBS de Monaco offrira un plateau de très haut niveau, le vendredi 12 juillet prochain au stade Louis II. Les spectateurs monégasques assisteront aux confrontations entre les meilleurs athlètes du monde avec la présence de plusieurs médaillés olympiques et mondiaux.

Élu meilleur meeting du monde en 2018, le meeting de Monaco ne pouvait pas baisser le pied en cette année. Présentation de 3 épreuves de l'édition 2019 :

BOSSE FACE AUX MEILLEURS

Pour son retour sur les pistes, le champion du monde en titre Pierre-Ambroise BOSSE reviendra à Monaco, terre de son record de France de 1.42.53 établi en 2014. Pour Herculis EBS 2019, le français se confrontera au kenyan Emmanuel KORIR, vainqueur de l'IAAF Diamond League 2018 et meilleur performeur mondial cette même année (1.42.05) ainsi qu’au vainqueur 2018 et détenteur du record du meeting Herculis Nijel AMOS (1.42.14). Ces deux athlètes africains auront pour ambition d’améliorer leurs marques de l’an passé, ce qui pourrait mener Pierre-Ambroise BOSSE à battre son record personnel.

LE TRIPLE SAUT FÉMININ SUR LE PORT HERCULE

Fort du succès du « Big shot 2018 » : les épreuves de lancer de poids avaient investi le Port HERCULE de Monaco, le meeting Herculis EBS mettra cette année le Triple Saut Féminin à l’honneur lors du « City Jump » dans le cœur de la ville, le jeudi 11 juillet à 19h.

Pour l’occasion, la championne Olympique et athlète de l’année 2018, Caterine IBARGUEN (détentrice du record de l'IAAF Diamond League de 15.31m, établi à Monaco en 2014) sera opposée à la championne du monde en titre, Yulimar ROJAS (record personnel de 15.02m), ainsi qu’à la championne du monde junior et régionale de l’étape, Rouguy DIALLO. Licenciée au Nice Cote d’Azur Athlétisme et récente 7ème aux championnats d’Europe en salle, la Française aura à cœur de briller devant ses supporters. Cette confrontation devrait la conduire à améliorer son record personnel de 14.31m.

UN 400M HAIES DE PRESTIGE

La championne du monde, la championne d’Europe et la détentrice du record du monde Junior se sont données rendez-vous au stade Louis II le 12Juillet 2019.

Kori CARTER, championne du monde 2017 à Londres après sa victoire à Monaco la même année retrouvera la Suissesse, Lea SPRUNGER, championne d’Europe en salle sur 400m plat, mais également la nouvelle sensation mondiale, Sydney McLAUGHLIN, qui a ouvert sa saison 2019 avec une seconde place sur 400m lors du meeting de Shanghaï et qui s’alignera sur le 400m haies à Oslo. Le record du meeting Herculis EBS, établi en 52.63 par Lashinda DEMUS il y a 10 ans, sera certainement mis en danger par ces trois athlètes.

MEETING ERCULIS EBS 2019 - 12 JUILLET 2019

Tickets à partir de 10€

Informations et réservations sur www.herculis.com

LES ÉPREUVES 2019

FEMMES

200m

1500m

100m H

400m H

High Jump

Triple Jump HOMMES

100m

400m

800m

3000m SC

Perche

Triple saut

Javelot

www.herculis.com

