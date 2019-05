Ambassade de Monaco en Autriche : Réception à l’occasion du concert de Cecilia Bartoli et les Musiciens du Prince

Actualité du thème "La Diplomatie et la Présence Internationale"

Communiqué de presse

De gauche à droite : Lorenzo Ravano, Premier Conseiller près l’Ambassade de Monaco en Autriche ; Cecilia Bartoli ; S.E. Mme Berro-Amadeï, Ambassadeur de Monaco en Autriche ; Christian Dorda, Consul honoraire de Monaco en Autriche et Guillaume Rose, Directeur général exécutif du MEB ©DR

Dans le cadre de leur tournée européenne, dédiée à Antonio Vivaldi, Cecilia Bartoli et les Musiciens du Prince*, sous la direction musicale de Gianluca Capuano, ont donné deux concerts, le 10 mai au Prinzregententheater de Munich et le 13 mai au Musikverein de Vienne.

A cette occasion, l’Ambassade de Monaco en Autriche, le Monaco Economic Board (MEB) et le bureau de représentation de la Direction du Tourisme et des Congrès (DTC) en Autriche, ont invité près d’une soixantaine de personnalités des milieux diplomatique et économique.

A l’issue de la représentation donnée à guichets fermés, S.E. Mme Berro-Amadeï, Ambassadeur de Monaco en Autriche, a organisé une réception en l’honneur de Cecilia Bartoli et des Musiciens du Prince. Une centaine de personnalités étaient présentes dont Thomas Angyan, Directeur du Musikverein, Christian Dorda, Consul honoraire de Monaco en Autriche, Franz Ceska, Président du Club des Amis de Monaco en Autriche, Guillaume Rose, Directeur général exécutif du Monaco Economic Board (MEB), Guy Antognelli, Directeur du Tourisme et des Congrès, ainsi que de nombreux Ambassadeurs accrédités en Autriche.

Le lendemain, une mission économique du MEB a été organisée pour une délégation d’entreprises monégasques en coopération avec Advantage Austria (organisme de promotion des entreprises autrichiennes) et la « Wirtschaftskammer Österreich » (WKÖ - Chambre de commerce d’Autriche).

*: L’ensemble Cecilia Bartoli et les Musiciens du Prince a été créé en 2016 à l’Opéra de Monte-Carlo à l’initiative de Cecilia Bartoli avec l’appui de Jean-Louis Grinda, Directeur de l’Opéra et le soutien de

S. A. S. le Prince Souverain et de S. A. R. la Princesse de Hanovre.