La Principauté de Monaco réélue à la Présidence de l’Assemblée générale de l’Organisation intergouvernementale Eutelsat-IGO

De gauche à droite : Alexandre Vallet, Chef du Département des services spatiaux du Bureau des radiocommunications de l’Union internationale des Télécommunications, Jean-François Bureau, Directeur des Affaires institutionnelles et internationales d’Eutelsat S.A., Frédéric Labarrere, Président de l’Assemblée des Parties d’Eutelsat-IGO, Piotr Dmochowski-Lipski, Secrétaire Exécutif d’Eutelsat-IGO, Patrick Masambu, Directeur général et Directeur exécutif de l’Organisation internationale de télécommunications par satellites (ITSO), Capitaine Moin Ahmed, Directeur général et Directeur exécutif de l’Organisation internationale de télécommunications mobiles par satellites (IMSO). Crédit photo : @Eutelsat-IGO