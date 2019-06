L’Aviation Civile monégasque entre dans l’ère numérique

Actualité du thème "Un État moderne"

Dépêche

De gauche à droite : Bruno Lassagne, Directeur de l’Aviation Civile monégasque, Samy Touati, Secrétaire Général du Département de l’Equipement, de l’Environnement et de l’Urbanisme et Françoise Derout, Présidente de la société Air Space Drone. ©Direction de la Communication – Michael Alesi

Le 3 juin, la Direction de l’Aviation Civile et Air Space Drone ont présenté en avant-première à Monaco le programme FlySafe. Ce système UTM (Unmanned Traffic Management) permettra, à compter du 17 juin, d’identifier et de suivre tous les vols de drones qui auront été autorisés à voler en Principauté et d’accompagner l’Aviation Civile monégasque dans l’ère numérique.

La Principauté devient ainsi l’un des seuls Etats à posséder un système de gestion des aéronefs sans pilote.

En présence de Samy Touati, Secrétaire Général du Département de l’Equipement, de l’Environnement et de l’Urbanisme, représentant Marie-Pierre Gramaglia, Conseiller de Gouvernement – Ministre et de Frédéric Genta, Délégué Interministériel chargé de la Transition Numérique, mais aussi de représentants de l’Organisation de l’Aviation Civile internationale, de la DGAC française, de l’Agence Européenne de la Sécurité Aérienne et d’Eurocontrol, la presse a assisté à l’utilisation de cet outil innovant au Ministère d’Etat. Une simulation en direct d’une livraison par drone d’un colis de l’Héliport de Monaco sur un navire au large du port de Cap d’Ail avec passage de frontière et changement d’espace aérien avait été organisée.

« Vous savez combien le Gouvernement est attaché à la transformation numérique de son éco-système. La mobilité est au cœur de notre attractivité et de notre qualité de vie. Les drones, et demain d’autres aéronefs électriques, constituent un tournant, une opportunité pour notre transition énergétique. Autant de raisons aujourd’hui de se réjouir d’un projet à la convergence de ces stratégies, promues par le Gouvernement de S.A.S. le Prince Souverain. Avec cet outil, nous préparons donc l’avenir » a souligné Samy Touati dans son intervention.