Deux nouveaux cas positifs parmi les résidents ce jeudi 20 août

Actualité du thème "Coronavirus (Covid-2019)"

Communiqué de presse

Pour se conformer aux pratiques adoptées par l’Organisation Mondiale de la Santé et par les autorités françaises en la matière, le bilan journalier fera désormais la distinction entre les personnes résidentes et non résidentes touchées par le coronavirus.

Deux nouveaux cas positifs au Covid-19 ont été révélés ce jeudi 20 août parmi les résidents.

Le bilan sanitaire de la Principauté s’élève à 102 personnes résidentes touchées par le coronavirus, sachant que 48 non résidentes ont également été touchées.

S’agissant des personnes prises en charge par le CHPG, une personne résidente se trouve en réanimation et deux autres non résidentes sont hospitalisées.

Depuis le début de la crise sanitaire, une personne résidente est décédée en Principauté, ainsi que trois personnes non résidentes.

Le total des personnes guéries s’élève à un total de 82 patients parmi les résidents et à 33 parmi les non résidents.

Ce soir, 15 personnes sont suivies par le Centre de Suivi à Domicile qui soutient médicalement celles présentant peu de symptômes qui sont invitées à se confiner à domicile.