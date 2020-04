Dispositifs pour prévenir les violences conjugales pendant le Covid-19

Actualité du thème "Coronavirus (Covid-2019)"

Communiqué de presse

Pour faire face aux violences conjugales pendant la période de confinement, le Comité pour la promotion et la protection des droits des femmes vient de publier une fiche sur les dispositifs d’aide et d’urgence disponibles en Principauté durant la crise du Covid-19.

Cette fiche est accessible sur le site www.covid19.mc (question : que faire si je ne me sens pas en sécurité chez moi ?) ainsi que sur celui du Comité, www.dfm.mc .

En effet, selon Céline Cottalorda, Déléguée interministérielle pour les droits des femmes « Pour venir en aide aux victimes de violences pendant le confinement, il faut agir en diffusant le plus largement possible l’information sur les dispositifs existants ».

Les services de l’Etat et le tissu associatif restent pleinement mobilisés pour les femmes victimes de violence durant cette crise.

A cet effet, les informations pratiques et utiles sont les suivantes :

- Pour les demandes d’aide ou de renseignements, contacter le 0 800 91 90 10. Appel gratuit 7j/7j ou par e-mail : avip@monaco.mc

- Pour les situations d’urgence, composer le 17 ou le 93 15 30 15

Informations complémentaires sur les démarches et procédures sur www.dfm.mc , rubrique J’agis et sur les réseaux sociaux via #COVID19, #ViolencesFemmesJ’agis #DFM