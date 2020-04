Examens de fin d’année dans l’Education Nationale: ce sera contrôle continu !

Actualité du thème "Coronavirus (Covid-2019)"

Communiqué de presse

©Direction de la Communication

Trois heures après les annonces du Ministre français de l’Education Nationale, Jean-Michel Blanquer, sur le déroulement des examens confrontés à la crise sanitaire du Covid19, Patrice Cellario, Conseiller de Gouvernement – Ministre de l’Intérieur a rappelé, à l’occasion d’une conférence de presse téléphonique, les répercussions sur la vie scolaire en Principauté.

« Elles sont immédiates et automatiques dans la mesure où la Principauté suit les programmes français. Nous préparons, tout au long de l’année scolaire, nos élèves à passer des examens de l’Education Nationale française », a déclaré le Conseiller – Ministre, en insistant sur le principe d’équité qui doit prévaloir entre élèves, en Principauté aussi.

Les principales mesures sont :

• Le bac 2020 aura bien lieu, mais sans épreuves écrites. Il sera décerné uniquement sur la base du contrôle continu. Les notes obtenues pendant la période de confinement ne seront pas prises en compte.

• Pour les classes de premières, seule l’oral de français est maintenu. L’épreuve pourrait se tenir fin juin ou début juillet si les conditions sanitaires le permettent.

• Un jury d'examen étudiera les livrets scolaires afin de regarder « le cas de chaque élève » et « garantir l'harmonisation entre les candidats ». Il prendra en compte l’assiduité des élèves au moment d’une éventuelle reprise des cours et jusqu’au 4 juillet, ainsi que ses progrès.

• Les mentions sont maintenues.

• Le principe de l'oral de rattrapage est maintenu au mois de juillet (sous réserve de faisabilité).

• Les candidats n'obtenant pas le baccalauréat en juillet (note globale en-dessous de 8/20) pourront le repasser au mois de septembre sur avis du jury (critère d'assiduité et de motivation).

• Les épreuves de BEP, CAP, Bac pro sont validées sur la base des notes obtenues au fil de l'année et aux examens déjà passés lors de cette année scolaire. La même logique vaudra pour le BTS, avec des précisions données dans les prochains jours.

En conclusion, M. Cellario a rendu hommage aux personnels de la Direction de l’Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports et à l’ensemble du corps enseignant pour leur engagement et le travail fourni afin d’assurer une réelle continuité pédagogique durant ces trois semaines de confinement.