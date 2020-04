La télé-consultation est mise en œuvre en Principauté à l’occasion de la crise du Covid-19 - Quand le numérique enrichit l’offre de santé

News of theme "Coronavirus (Covid-2019)"

Communiqué de presse

Comment assurer les services essentiels de santé dans le cadre d’une pandémie qui nécessite de limiter au maximum les contacts humains ? La solution est forcément numérique… Dans ce contexte, le Gouvernement princier a décidé d’autoriser, durant la période de crise, et sous certaines conditions, la télé-consultation à usage médical.

En effet, la télé-consultation est le levier qui permet désormais aux professionnels de santé, dont la spécialité le permet, d’exercer de nouveau tout en préservant leur propre sécurité et celle de leurs patients. Son principe est de concerner tout patient qui n’a pas besoin d’être examiné physiquement par le praticien. Elle est donc propice à un grand nombre d’actes de suivi médical.

Pour les Monégasques et résidents, c’est la promesse d’une meilleure continuité de soins et d’une qualité de prise en charge partiellement retrouvée en cette période de crise. Elle est la réponse pratique, professionnelle mais aussi économique à l’exercice d’une médecine hors Covid aujourd’hui à l’arrêt ou presque, parce que les patients ont peur de fréquenter les salles d’attente ou bien de déranger le personnel médical.

La Principauté s’organise pour mettre en œuvre cette télé-consultation. Le Centre Hospitalier Princesse Grace (CHPG) s’est déjà doté d’une solution de visio-conférence pendant que le Gouvernement offre une solution aux autres acteurs, à savoir l’IM2S, le Centre Cardiothoracique, les médecins et sages-femmes de ville. Pour un meilleur service, le Gouvernement centralise et communique la liste actualisée des médecins et sages-femmes proposant cette option, disponible sur le site www.covid19.mc .

La solution retenue est d’usage simple et a été éprouvée par de nombreux médecins en France. Elle est référencée par l’Agence Numérique de Santé française dans le cadre de la gestion de la crise Covid-19. Elle nécessite moins de 20 minutes de formation pour les professionnels et une prise en main immédiate pour les patients.

Elle intègre un module de paiement en ligne, un agenda, un outil de visioconférence pour la consultation et un module d’envoi d’ordonnance sécurisé au patient. La transmission de la feuille de soins aux Caisses Maladie reste inchangée. De son côté, le patient accède à sa télé-consultation au travers d’un lien sécurisé qu’il reçoit à son adresse mail qu’il a transmis au préalable à son médecin/sage-femme ou à l’assistante au moment de la prise de rendez-vous.

Le déploiement de la solution et la formation des médecins ont commencé dès le jeudi 9 avril. La liste des professionnels proposant la téléconsultation est mise à jour quotidiennement sur le site www.covid19.mc .

Les premières consultations ont ainsi déjà débuté.

Parce qu’elle permet de maintenir la distanciation nécessaire à la protection des médecins et la prise en charge des patients, la télé-consultation pourrait être pérennisée en soutien d’un futur plan de déconfinement.