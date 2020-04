Masques, tests et traçage numérique évoqués aujourd’hui par Didier Gamerdinger - Tous les résidents de la Principauté recevront un masque préventivement

Actualité du thème "Coronavirus (Covid-2019)"

Communiqué de presse

Didier Gamerdinger, Conseiller de Gouvernement - Ministre des Affaires Sociales et de la Santé. ©Direction de la Communication / Manuel Vitali

Didier Gamerdinger, Conseiller de Gouvernement – Ministre pour les Affaires Sociales et la Santé, a fait le point aujourd’hui sur les trois critères que la Principauté doit remplir pour envisager la période qui suivra le confinement : les masques, les tests de dépistage et le traçage numérique.

La distribution des masques aux résidents débute demain

Comme la plupart des pays, la Principauté de Monaco a dû composer avec des difficultés d’acheminement de masques produits à l’étranger. Aujourd’hui, les filières d’approvisionnement sont sécurisées et les stocks sont assurés. Dans un premier temps, les autorités monégasques avaient donc réservé les masques prioritairement aux personnels de santé et à un certain nombre d’opérateurs économiques comme les commerces alimentaires et les agents de sécurité privée.

Aujourd’hui, le Gouvernement princier est en mesure d’élargir la distribution. L’objectif affiché est de distribuer gratuitement des masques à tous les résidents et aux salariés de la Principauté. Pour les 38000 résidents, le Gouvernement a décidé de s’appuyer sur la fabrication de masques en tissu agréés, lavables et réutilisables. Il s’est porté acquéreur de l’ensemble de la production

« made in Monaco » : les 800 masques jour fabriqués par la société Banana Moon et 80000 masques commandés à la société Bettina produits à un rythme de 1000 par jour et bientôt 2000. A ce quota vient s’ajouter la commande de 120000 masques en tissu auprès de deux sociétés italiennes.

Dès demain, la distribution démarrera pour les personnes âgées de plus de 65 ans par des équipes de la Mairie de Monaco qui gèrent déjà la distribution des repas à domicile. Chaque personne recevra gratuitement deux masques lavables et réutilisables pendant un mois. A noter qu’un tutoriel vidéo, mis en ligne sur le site www.covid19.mc , sera régulièrement diffusé sur l’antenne de Monaco Info pour bien maîtriser l’usage et l’entretien du masque.

Tous les autres résidents de la Principauté recevront rapidement le même pack de masques, cette fois par voie postale.

Concernant les salariés, le Gouvernement enregistrera les demandes de masques formulées par les diverses branches d’activité. Les entreprises achèteront ces masques chirurgicaux à usage unique à prix coûtant. Vraisemblablement, le Stade Louis II servira de point de retrait de leurs commandes.

Ces masques à usage unique seront également vendus dans les pharmacies et commerces autorisés à un tarif que l’Etat a souhaité encadrer à 2,5 € le masque chirurgical et 7,5 € le masque FPP2.

La perspective des tests sérologiques se rapproche

En matière de tests de dépistage, la Principauté continue de pratiquer, quotidiennement, en lien avec la filière française, de 10 à 50 tests rhino-pharyngés dits PCR.

Les autorités sanitaires vérifient actuellement la conformité d’un premier millier de tests sérologiques. 30000 sont en voie d’acheminement depuis l’Allemagne (assortis déjà d’un réassort de 20000) et 30000 ont été commandés en Chine.

Dès leur fiabilité confirmée, ils seront utilisés à grande échelle, dans les prochaines semaines, auprès de la population résidente et des salariés, qu’ils soient symptomatiques ou pas, selon des modalités qui restent à définir.

Le traçage numérique examiné de près

Afin d’automatiser le principe d’enquêtes épidémiologiques, le recours au traçage numérique via les téléphones mobiles est examiné en suivant les expériences en cours à Singapour, en Allemagne et en France. La Principauté l’adopterait uniquement sur le principe du volontariat des usagers en utilisant la connectivité restreinte de la technologie Bluetooth.

La Commission de Contrôle des Informations Nominatives(CCIN) est d’ores et déjà associée à la réflexion.