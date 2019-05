Cercle des CRF Francophones du Groupe EGMONT - Participation de la Principauté à la réunion de Saly (Sénégal)

Actualité du thème "L'Économie"

Communiqué de presse

Les représentants des CRF francophones lors de la réunion de Saly (Sénégal). ©SICCFIN

Le Service d’Information et de Contrôle des Circuits Financiers (SICCFIN), la Cellule de Renseignement Financier (CRF) de la Principauté, représentée par Philippe Boisbouvier, Directeur par intérim et Jenny Perrot, analyste, a participé, les 23 et 24 avril 2019, à une réunion de travail du Cercle des CRF francophones du Groupe Egmont qui s’est déroulée à Saly (Sénégal).

Pour mémoire, le Groupe EGMONT est une organisation internationale qui regroupe désormais 165 CRF. Sa mission est de lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB/FT).

Ont participé à cet événement des représentants de nombreux pays tels le Bénin, la France, le Togo, la Belgique, le Sénégal, le Congo, le Cap Vert, le Mali, le Cameroun, etc. Les participants ont défini les priorités des CRF francophones pour l’année à venir, priorités qui seront exposées lors de la 26ème Assemblée plénière du Groupe EGMONT qui aura lieu à La Haye (Pays-Bas), en juillet 2019.

Ils ont, en outre, travaillé et échangé sur plusieurs thématiques qui intéressent la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption au niveau mondial. Parmi les thèmes abordés figurent :

- La lutte contre la corruption avec une présentation des techniques d’enquêtes et des formes de coopération des CRF avec les acteurs nationaux (services judiciaires, police, etc.). La lutte contre la corruption étant un sujet de première importance pour les 165 membres du Groupe EGMONT.

- Les activités déclaratives des Entreprises et Professions Non Financières Désignées (EPNFD) : comment améliorer le niveau d’adhésion à la LCB/FT et la qualité des déclarations de soupçon ?

- Les nécessaires partenariats public-public, entre les CRF, les autorités judiciaires, fiscales, les différents services des Ministères des Finances et de l’Economie, les services douaniers, etc. Lors de l’examen de ce sujet, les représentants du SICCFIN ont fait une présentation complète des mécanismes mis en place à cette fin, en Principauté : Comité de liaison, Groupe de contact, Comité de coordination.

A l’issue de cette réunion, il a été proposé et accepté à l’unanimité des participants que la prochaine réunion de travail du Cercle des CRF francophones, qui aura lieu au printemps 2020, se déroule dans la Principauté de Monaco. A cette occasion, le SICCFIN aura l’honneur et le plaisir d’accueillir ses homologues.