Installation du logiciel goAML de l’UNODC au SICCFIN - Réunion d’information des professionnels

Actualité du thème "L'Économie"

Dépêche

De gauche à droite : Yann Raconnat le Goff (SICCFIN), Ameen Safadi (ONUDC), Jean Castellini Conseiller de Gouvernement – Ministre des Finances et de l’Economie, Antoine Karam (ONUDC) et Philippe Boisbouvier (SICCFIN). © Direction de la Communication / Stéphane Danna

Dans la continuité du partenariat public-privé cher au SICCFIN, la Cellule de Renseignement Financier monégasque (CRF) a organisé, dans l’auditorium du Lycée Technique et Hôtelier de Monaco, le 7 février 2019, une réunion d’information destinée à préparer les représentants des établissements bancaires de la Place financière au futur déploiement du logiciel d’aide à l’analyse, goAML.

Lors de cette présentation ont également été conviés les représentants d’autres professions assujetties à la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée dont, notamment les associations et ordres professionnels suivants : AMAF, AMPA, Ordre des experts comptables, Chambre des conseils juridiques, Chambre de l’assurance, Chambre monégasque de l’horlogerie et de la joaillerie, AMCO, etc.

Le logiciel goAML créé et développé par l’Office des Nations Unies contre la Drogue et le Crime (ONUDC) a, outre son but premier qui est l’aide à l’analyse opérationnelle et stratégique, de nombreuses fonctionnalités. Il permettra aussi de produire plus de statistiques et de meilleure qualité.

Il permettra également aux établissements bancaires dans un premier temps, puis à d’autres professionnels, de transmettre électroniquement leurs déclarations de soupçon au SICCFIN qui pourra, de son côté, les traiter de façon plus rapide et plus efficace.

Lors de cette réunion qui a débuté par une allocution de Jean Castellini, Conseiller de Gouvernement – Ministre des Finances et de l’Economie, les représentants de l’ONUDC, Antoine Karam et Ameen Safadi ont présenté aux participants (Directeurs, informaticiens et responsables de la conformité), le fonctionnement du logiciel goAML.

Ensuite, Philippe Boisbouvier, Directeur par intérim du SICCFIN et Yann Raconnat le Goff, coordinateur du projet au sein du SICCFIN, ont répondu aux questions posées par l’assistance.

Avant son déploiement auprès de l’ensemble des établissements de crédit de Monaco, au milieu de l’année 2019, une période de test sera lancée avec le concours de banques et sociétés de gestion qui se sont portées volontaires.