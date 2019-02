Participation du SICCFIN à l’Assemblée plénière du GAFI - Paris 17-22 février 2019

Actualité du thème "L'Économie"

Dépêche

Un représentant du Service d’Information de Contrôle sur les Circuits Financiers (SICCFIN), Jean-Marc Gualandi a participé, en qualité de membre de la délégation du Comité MONEYVAL, à l’Assemblée plénière du Groupe d’Action Financière (GAFI) qui s’est déroulée, à Paris, du 17 au 22 février.

Le GAFI qui a été créé en 1989 a pour principal objectif principal de lutter contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et les autres menaces liées pour l’intégrité du système financier international, notamment grâce à l'élaboration de normes, mesures législatives et réglementaires.

Il surveille également les progrès réalisés par ses membres dans la mise en œuvre des mesures requises, examine les techniques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme ainsi que les mesures permettant de lutter contre ces phénomènes, et encourage l’adoption et la mise en œuvre des mesures adéquates au niveau mondial. En collaboration avec d’autres acteurs internationaux, le GAFI identifie également au niveau des pays les vulnérabilités afin de protéger le secteur financier international contre son utilisation à des fins illicites.

Lors de cette réunion plénière, les délégués ont travaillé sur de nombreux sujets tels que l’atténuation des risques liés aux actifs virtuels, l’approbation de plusieurs documents d’orientation relatifs à l’application de l’approche par les risques de certaines professions, l’examen des rapports d’évaluation mutuelle de la Chine et de la Finlande et ont procédé à l’actualisation des listes des pays qui présentent des défaillances stratégiques en matière de LCB/FT.

Lors de son séjour à Paris, le représentant du SICCFIN a également été reçu à l’Ambassade de Monaco par S.E. M. Christophe Steiner, Ambassadeur de Monaco en France.