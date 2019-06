Du littoral aux abysses - Beauté et fragilité d’un monde sous-marin - Journée mondiale des Océans - 8 juin 2019 - Espace Miramar, Cannes

Actualité du thème "Un engagement de niveau international"

Communiqué de presse

A l’initiative de l’Accord RAMOGE*, avec son partenaire le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement Iles de Lérins et Pays d’Azur (CPIE), et de la Ville de Cannes, une journée de sensibilisation « Du littoral aux abysses » se tiendra le 8 juin à Cannes, à l’occasion de la journée mondiale des Océans. Cet évènement permettra de sensibiliser le grand public à la beauté et à la fragilité du monde sous-marin. Les associations NaturDive, Méditerranée 2000, Conseil Scientifique des Iles de Lérins, les campagnes Ecogestes Méditerranée et Inf’eau Mer, s’associent activement à cette initiative.

La journée s’articulera autour de conférences, tables rondes, stands, exposition, projection de film pour vous immerger progressivement dans le monde sous-marin.

Le matin, à partir de 10 heures, l’Espace Miramar accueillera différentes tables rondes qui permettront d’appréhender le monde sous-marin peu profond et proche de nos côtes. Les différents acteurs présenteront leurs actions, de la science participative aux campagnes de préservation du milieu marin, menées par les associations locales et les collectivités territoriales.

A 14h30, les scientifiques de l’Agence Française pour la Biodiversité (AFB), de l’IFREMER, du CPIE, du Centre Scientifique et de la Direction de l’Environnement de Monaco, de l’Université de Gênes, de l’Instituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), et du GIS Posidonie, qui ont pris part à la campagne océanographique d’exploration de l’Accord RAMOGE, menée en 2018 dans les zones profondes d’intérêt écologique, présenteront les différents résultats de cette expédition. Ils dévoileront les nombreuses découvertes de cette aventure scientifique, relatives aux habitats et la biodiversité, et les menaces des pressions liées aux activités humaines qui pèsent sur ces milieux. De plus, les géologues qui ont pu bénéficier, grâce à cette exploration, de nouvelles observations sur ces abysses, viendront raconter l’histoire de cette géologie singulière.

A 18 heures sera projeté le film documentaire « Méditerranée » réalisé par Jérôme ESPLA.

Venez en famille, petits et grands à la découverte de ce monde peu connu mais fascinant !

Espace Miramar : 35 rue Pasteur - 06400 Cannes

Plus d’info : (+377) 98 98 42 29 – contact@ramoge.org - www.ramoge.org

* Accord de coopération internationale pour la préservation du littoral et du milieu marin entre la France, Monaco et l’Italie pour la zone comprise entre Marseille et La Spezia.