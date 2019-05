Empreintes de plantes, workshop tout public à la Villa Paloma

Actualité du thème "La Culture"

Le Nouveau Musée National de Monaco organise ce samedi 11 mai à la Villa Paloma un workshop tout public, animé par Camille Barlerin dans le cadre de la présentation de l’œuvre de Michel Blazy, Collection de chaussures.

Présentée à la Villa Sauber dans le cadre d’une exposition de l’artiste puis dans les jardins de la Villa Paloma au côté de Sculptcure (2001-encours), et de l’œuvre Sans titre (2014) - un érable dont l’écorce est entièrement recouverte à la feuille d’or - Collection de Chaussures, (2015-2019) est une œuvre de Michel Blazy produite à l’occasion de la 57ème Biennale de Venise. Elle se compose d’un cadre à l’intérieur duquel un dispositif complexe présente et alimente des végétaux plantés dans des baskets devenues jardinières. Si le présentoir emprunte à la logique commerciale, la notion de cadre induit un rapport tout autre à la nature et nos responsabilités envers elle.

Étudiante en design graphique éditorial, Camille Barlerin réalise en 2017 un coffret regroupant des fiches à remplir, des sachets de graines et une clé usb pour l'entretien de la Collection de chaussures.

Invitée dans le cadre du programme Care&Repair, Camille Barlerin animera un workshop tout public en lien avec la Collection de chaussures et notamment les végétaux qui y ont été plantés.

Chacun contribuera à une édition commune qui répertoriera les espèces végétales présentes dans les baskets. Un travail de recherche botanique et iconographique conduira à une composition éditoriale par chacun des participants, puis l’ensemble sera relié afin de venir compléter le coffret.

Workshop de 14h30 à 17h30

Participation gratuite, dans la limite des places disponibles : public@nmnm.mc

Plus d’informations sur : nmnm.mc