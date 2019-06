La Direction des Affaires Culturelles présente sa saison estivale 2019

Actualité du thème "La Culture"

Patrice Cellario, Conseiller de Gouvernement-Ministre de l'Intérieur, Jean-Charles Curau, Directeur des Affaires Culturelles et Jo Bulitt, programmateur de la saison du Théâtre du Fort Antoine, ont présenté jeudi 13 juin la programmation estivale de la Direction des Affaires Culturelles.

Celle-ci s’ouvrira le mardi 2 juillet à 21h30 avec "La conférence des oiseaux" de Jean-Claude Carrière par la Compagnie des Lumières et des Ombres dans le cadre de la 49e édition du Théâtre du Fort Antoine. Six autres pièces suivront tous les mardis du 2 juillet au 6 août, ainsi que le jeudi 1er août. Réservation conseillée à la Direction du Tourisme et des Congrès à partir du jeudi 17 juin. Pour plus d'informations : www.theatrefortantoine.com/

Deuxième temps fort, le 14e Festival International d’Orgue, qui propose cette année une nouvelle formule avec dix concerts répartis sur deux longs week-end de 4 jours entre le 4 et le 14 juillet. L’occasion de découvrir à la fois le parc d’orgues de la Principauté et un large éventail des propositions artistiques autour de cet instrument. Entrée libre.

Pour plus d'informations : www.festivalorguemonaco.com/

Cette conférence de presse a également été l’occasion de présenter l’exposition de photographies, «SURREALLINES » qui se tiendra du 25 juillet au 22 août à la Salle du Quai Antoine 1er. Cette exposition sur le thème des filiations surréalistes dans la photographie contemporaine a pour objectif d’évoquer l’influence du Surréalisme sur la photographie d’aujourd’hui. Entrée libre

Patrice Cellario a souligné que « la Direction des Affaires Culturelles n’est pas un service administratif comme les autres mais un véritable acteur de la politique culturelle de la Principauté ».