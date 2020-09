Mirό, La Peinture au défi au NMNM - Jusqu’au 25 octobre

Actualité du thème "La Culture"

Dépêche

Joan Punyet Mirό, petit-fils de Joan Mirό. ©Direction de la Communication / Manuel Vitali

Le Nouveau Musée National de Monaco et la Fondation Prince Albert II de Monaco présentent, jusqu’au 25 octobre, l’exposition Mirό, La Peinture au défi. Organisée par l’Estate Joan Mirό, Joan Punyet Mirό (son petit-fils) et la Galerie Gmurzynska en collaboration avec la Successiό Mirό et la Fundaciόn Mapfre rassemble plus de cinquante tableaux, trois sculptures et un bel ensemble de collages et de dessins, qui couvrent toute la carrière de l'artiste catalan.

Le parcours met particulièrement en lumière la création du Ballet Jeux d’enfants, dont Joan Miró conçut décors et costumes en 1932 pour la compagnie des Ballets Russes de Monte-Carlo, mais aussi les œuvres radicales et moins connues des années 1960-70.

Miró, La peinture au défi examine l'inlassable persistance de l'artiste à renouveler les moyens de sa pratique picturale.

En marge de l’exposition, une œuvre du peintre, offerte par Joan Punyet Mirό, est mise aux enchères ce 24 septembre au profit de la Fondation Prince Albert II de Monaco à l’occasion du Monte-Carlo Gala for Planetary Health, dédié cette année à l’Océan, la Terre et l’Humanité.