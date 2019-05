Présentation du 59ème Festival de Télévision de Monte-Carlo

Actualité du thème "La Culture"

Hier soir, au Monte-Carlo Bay, avait lieu la cérémonie de présentation du 59ème Festival de Télévision qui se tiendra du 14 au 18 juin en Principauté.

Au cours de cette soirée, Laurent Puons, Vice-Président Délégué du Festival, a présenté les différents évènements qui se dérouleront lors de la manifestation.

Ainsi, ce Festival sera l’occasion de réunir les plus grandes stars des séries du petit et du grand écran, comme Michael Douglas, Jessica Alba, Mathilde Seigner, les comédiens de « Plus Belle La Vie » ou encore Stéphane Rotenberg, présentateur de « Pékin Express ».

Les prix seront décernés à l’occasion de la soirée des Nymphes d’Or, en présence de S.A.S. le Prince Albert II, lors de la Cérémonie de clôture du Festival, le mardi 18 juin 2019 au Grimaldi Forum.

Durant les festivités, les journalistes de Monaco Info, Sandrine Nègre et Krissinda Thomel, vous proposeront de plonger au cœur du Festival, de l'ouverture jusqu'à la Cérémonie de clôture. Au programme, des reportages et des entretiens avec de nombreuses personnalités.

