Step by Step à la Villa Sauber – Nouveau Musée National de Monaco

© - Direction de la Communication - Manu Vitali

La Villa Sauber accueille jusqu’au 29 septembre une exposition hors du commun, Step by Step – Un regard sur la collection d’un marchand d’art – exposition qui rend hommage à une importante collection monégasque et à son propriétaire, Fabrizio Moretti.

Le public pourra découvrir 38 œuvres installées dans le respect de la chronologie sur les deux étages de la villa, le-rez-de-chaussée étant consacré à l’art ancien, le second à l’art contemporain. Parmi les chefs d’œuvres exposés, des œuvres majeures de la Renaissance, telles « La flagellation du Christ » de Alessandro di Cristofano Allori (1535-1607) ou la Vierge de l’humilité de Bartolomeo Vivarini (1440-1500), que le commissaire de l’exposition, Cristiano Raimondi met en écho avec un tableau de Mela Muter ( 1876-1967), « François le Bossu ». A ne pas manquer non plus , un Bernini, « Portrait d’un jeune homme » ou encore un Pontormo, « Vierge à l’Enfant ».

Au premier étage, les grands noms de l’art contemporain tels Fontana, Gerhard Richter, Wade Tuymans ou George Condo donnent un bel aperçu des grands mouvements artistiques de la deuxième moitié du 20e siècle.

Au terme du parcours, le spectateur sera entré en communion avec le monde du collectionneur, sa vision et ses intiutions, comme il aura compris la valeur inestimable de cette collection.

Honoré de pouvoir exposer une partie de sa collection à la villa Sauber, Fabrizio Moretti a souhaité enrichir les collections du NMNM en offrant un cédrat émaillé datant de 1520 et réalisé par Andrea della Robbia.

Plus d’informations sur : nmnm.mc