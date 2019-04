Inauguration officielle de l’Institution François d’Assise – Nicolas Barré

Actualité du thème "La Jeunesse "

Dépêche

© - Direction de la Communication - Manu Vitali

Samedi 27 avril, S.A.S. le Prince Souverain a officiellement inauguré la nouvelle Institution François d’Assise – Nicolas Barré en présence de Serge Telle, Ministre d’Etat, Mgr Bernard Barsi, Archevêque de Monaco, Stéphane Valéri, Président du Conseil National, Patrice Cellario, Conseiller de Gouvernement – Ministre de l’Intérieur, Didier Gamerdinger, Conseiller de Gouvernement – Ministre des Affaires Sociales et de la Santé, Isabelle Bonnal, Directeur de l’Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports, Christine Lanzerini, Directeur Général, Chef d’établissement du secondaire, et de nombreuses personnalités monégasques.

Sous la conduite de Mgr Barsi, les participants se sont d’abord rendus dans la chapelle, véritable cœur de l’établissement. « Nous prions pour que cet établissement soit une lumière pour les jeunes et la communauté éducative dans leur recherche de la vérité », a notamment déclaré l’Archevêque.

Le Prince Souverain et le Ministre d’Etat se sont ensuite respectivement exprimés dans la salle polyvalente attenante à la chapelle. « Une nouvelle période de l’histoire de l’institution s’ouvre, a indiqué Serge Telle, car FANB n’est pas un bâtiment comme les autres : il symbolise l’alliance entre l’âme et l’esprit ».

Construite sur l’emplacement de l’ancien établissement qui a accueilli des élèves pendant plus de 130 ans, le nouveau bâtiment de 8 étages conformes aux normes Hautes Qualités Environnementales, répond parfaitement aux défis que doit relever l’enseignement actuel. A titre d’exemple, toutes les salles de classe sont équipées d’Ecrans Numériques Interactifs (ENI) qui remplacent les traditionnels tableaux.

« Reconstruire une école, c’est un acte de foi dans l’avenir » a conclu Mgr Barsi.