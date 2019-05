La Fondation Prince Pierre de Monaco présente la sélection des ouvrages participant au « Coup de Cœur des Lycéens » 2019

Actualité du thème "La Jeunesse "

Dépêche

© Direction de la Communication - Michael Alesi

Le jury du « Coup de Cœur des Lycéens », constitué d’élèves de seconde du Lycée Albert Ier, du Lycée Technique et Hôtelier et du Lycée FANB, s’est réuni ce jeudi au CDI du Lycée Technique et Hôtelier, afin d’établir la liste des ouvrages retenus pour le « Coup de Cœur des Lycéens » 2019.

Leur choix s’est porté sur :

David Diop Frère d’âme Editions du Seuil

Sarah Magnine L’atelier Editions Mercure de France

Hector Mathis K.O. Editions Roman Buchet Chastel

Aurélie Razimbaud Un été de pierres chaudes Editions Albin Michel

Laurent Seyer Les poteaux étaient carrés Editions Finitude

Créé en 2007 dans le cadre des Prix littéraires de la Fondation Prince Pierre de Monaco, ce « Coup de Cœur » sera remis lors de la cérémonie de proclamation des Prix de la Fondation, le mardi 15 octobre 2019, à la Salle Garnier.

Prochain temps fort pour les élèves : la rencontre avec les auteurs des ouvrages retenus, le mercredi 5 juin dans les nouveaux locaux du Lycée FANB.