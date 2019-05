Actualité du thème "La Jeunesse "

La collection voyageuse est un projet initié par l’artiste britannique Celia Pym ayant pour principe de réunir dans des valises des fragments d’étoffes, de broderies, de coiffes et d’accessoires provenant de la collection de costumes de l’Opéra de Monte-Carlo déposée au NMNM.

Tout au long de l’année, cette collection voyageuse est sortie des réserves du musée pour aller à la rencontre du public dans des établissements scolaires, des associations comme l’AMAPEI, FIGHT AIDS mais aussi au Centre Hospitalier Princesse Grace en service de psychiatrie. 850 personnes ont pu ainsi découvrir, toucher ces objets, être sensibilisées aux problématiques de la conservation et de la restauration et enfin, participer à des ateliers de création.

Un projet spécifique a par ailleurs été proposé aux classes des enseignants de l’école St Charles, Evelyne Luciani, Delphine Cornille et Arnaud Balducci, à destination d’enfants ayant des besoins éducatifs particuliers.

Une collaboration de six mois entre le musée, les enseignants et les élèves a permis une sensibilisation à plusieurs domaines de la création par le biais d’ateliers mensuels portant sur le dessin, l’écriture, la peinture, la création de costumes et d’accessoires, la mise en scène, la danse, la musique et le théâtre. Les différentes séances de travail ont conduit à l’élaboration d’une pièce jouée par les enfants ce jeudi 16 mai.

S’engager dans un projet individuel et collectif, élaborer en groupe, laisser libre cours à son imaginaire, réaliser des travaux pratiques, s’initier à l’art théâtral sont autant de compétences que les enfants auront développées pendant cette année riche en expériences artistiques et humaines.