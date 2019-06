MC Summer Concert organisé pour les Jeunes de la Principauté le 15 juillet à la Salle des Étoiles

Actualité du thème "La Jeunesse "

Communiqué de presse

Le 1er MC Summer Concert pour les jeunes, à l’initiative du Conseil National, organisé conjointement par le Gouvernement Princier, le Conseil National et la Mairie de Monaco, se déroulera le 15 juillet prochain à la Salle des Étoiles du Sporting Monte-Carlo. Le choix des artistes, comme pour KUNGS en première partie, incombait aux jeunes. Ils ont rendu leur verdict en choisissant trois artistes de styles différents. Invités à présenter un projet, de nombreux jeunes musiciens avaient participé aux sélections dans l’espoir de fouler la mythique scène de la Salle des Etoiles.

Au final, ils seront donc trois à avoir le privilège de se produire en première partie de la tête d’affiche, le jeune DJ prodige Kungs, : Olivia Dorato, Rory O’Shea et Pab Emson.

Olivia Dorato

Monégasque de 21 ans, auteur, compositeur, interprète et musicienne. Après avoir commencé ses premières compositions à l’âge de 9 ans, elle sort son premier album « Heartbroken » en 2013, puis un second « Fizzy » en 2017. Sur scène, elle s’est produite en concert à l’occasion des festivités des 10 ans de règne du Prince Albert II, du Festival Aluna, du Festival de Bandol mais aussi en première partie de Gilbert Montagné, de Dany Brillant, et, récemment de Michael Jones.

Rory O’Shea

De nationalité britannique, Rory est un chanteur et danseur qui s’est produit lors de spectacles de chant au Théâtre Michel Daner de Beausoleil et à l’occasion de la Fête de la Musique à Mouans-Sartoux. L’an dernier, il a chanté en solo, déjà sur la scène de la Salle des Etoiles, au cours du « Cabaret Musical » du CHPG.

Pab Emson

Sous ce pseudonyme se cache un chanteur dans le style pop/dance qui alterne compositions personnelles et reprises d’artistes célèbres. Sur scène le 15 juillet, il fera découvrir au public les titres de son dernier album actuellement en production

Places gratuites à retirer au Grimaldi Forum, du mardi au samedi, de 12 heures à 19 heures (deux billets par personne). Le concert est réservé aux jeunes Monégasques, résidents ou scolarisés en Principauté, âgés de 13 à 25 ans. Un justificatif sera demandé lors du retrait des places et à l’entrée du concert (carte d’identité monégasque, carte de résident ou carnet de correspondance).

Légende photo : Pab Emson, Olivia Dorato et Rory O’Shea devant le Sporting Monte-Carlo.