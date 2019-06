Présentation du premier Cahier d’activités d’histoire de Monaco

Actualité du thème "La Jeunesse "

Communiqué de presse

autour de S.A.S. le Prince Souverain, de gauche à droite, Patrice Cellario, Conseiller de Gouvernement – Ministre de l’Intérieur, Armelle Borro, responsable du Centre de Formation Pédagogique, Caroline Leroy, conseillère pédagogique au Centre de Formation Pédagogique, Isabelle Bonnal, Directeur de l’Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports et Marwan Abdo-Hanna, Directeur Général des Editions des Moulins © Direction de la Communication – Manuel Vitali

En présence de S.A.S. le Prince Souverain, de M. Patrice Cellario, Conseiller de Gouvernement-Ministre de l’Intérieur, et de nombreuses personnalités, Mme Isabelle Bonnal, Directeur de l’Education nationale, de la Jeunesse et des Sports, vient de présenter le premier tome du Cahier d’activités d’histoire de Monaco, intitulé « Monaco, mon histoire ».

Ce livret élaboré pour les classes de CE2, est un outil d’apprentissage novateur et ludique, qui bénéfice des atouts pédagogiques majeurs que le numérique peut apporter. Il est le fruit d’un partenariat de grande qualité avec le Musée d’Anthropologie Préhistorique de Monaco et de son Directeur Mme Elena Rossoni-Notter.

La présentation s’est faite au Musée d’Anthropologie Préhistorique, partenaire de la Direction de l’Education nationale, de la Jeunesse et des Sports depuis plus de 10 ans et référent dans l’élaboration de ce Cahier, entièrement dédié aux périodes de la Préhistoire et de l’Antiquité en Principauté.

Préfacé par S.A.S. le Prince Souverain, ce Cahier d’activités, qui est une première à Monaco, a été entièrement réalisé par Mme Armelle Borro, Responsable du Centre de Formation Pédagogique et Mme Caroline Leroy, Conseillère Pédagogique. Il a la particularité d’avoir été testé auprès des élèves, chapitre après chapitre, avant son édition (Editions des Moulins, dirigées par M. Marwan Abdo-Hanna), ce qui a permis de le rendre parfaitement adapté à son jeune public.

Ce cahier contient de nombreux documents issus des publications et travaux du Musée d’Anthropologie Préhistorique : il utilise également les dernières découvertes issues de la pédagogie et des neurosciences.

Le Cahier d’activités figurera dans la liste des manuels à prévoir pour la prochaine rentrée scolaire 2019-2020. Il sera suivi d’un tome 2 à l’intention des classes de CM1 (Du Moyen-Âge à la Restauration) et d’un tome 3 pour les classes de CM2 (Epoque contemporaine).