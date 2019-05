Remise des prix Jeun’Elec 2019

Actualité du thème "La Jeunesse "

Communiqué de presse

Dans le cadre de la 20ème édition du programme Jeun'Elec, le Club des Véhicules Électriques de Monaco, en étroite collaboration avec la Direction de l'Environnement, et la Direction de l’Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports a effectué la remise des prix le vendredi 10 mai 2019 à l’occasion du Salon Ever au Grimaldi Forum.

Les élèves des classes de 4ième volontaires des collèges Charles III et Saint-François d’Assise Nicolas-Barré ont, en effet, été invités à participer au Concours Jeun’Elec, pour l’année scolaire 2018-2019, en imaginant un slogan et en créant un logo destiné à promouvoir la mobilité électrique.

Ainsi, Mme Marie-Pierre Gramaglia, Conseiller de Gouvernement – Ministre de l’Equipement, de l’Environnement et de l’Urbanisme a remis un vélo électrique offert par le Club VE aux deux gagnants du concours, Thibault GILBERT (4ème C, FANB) pour le logo et Aura HOOD (4ème 8, CIII), pour le slogan « Roulez green, c’est plus clean ». La SMEG a offert une chaîne hi-fi avec un sac à dos connecté.

Les seconds prix, Lorène FONTANA (4èmeC, FANB) pour le logo et Jade GRECCHI (4èmeB, FANB), pour le slogan « GoBike, GoGreen, GoElectric », ont reçu une trottinette électrique Little Board Booster V offerte par le Club VE et 1 enceinte offerte par la SMEG.

Les troisièmes prix, Rania TABARANI (4ème12, CIII), Sao-Mai LEMONNIER (4èmeB, FANB) pour le logo et Luna OCCELLI (4ème12, CIII) pour le slogan « L’avenir est dans l’œil de celui qui le recharge », Justine BONNARD (4ème7, CIII), pour « Soyez au courant pas au carburant » se sont vu offrir une trottinette Ninebot ES2 par le Club VE et 1 bar de son par la SMEG. Les trottinettes ont été remises par M. Pedro DE LA ROSA ancien pilote de F1 et aujourd’hui conseiller de l’écurie DS Techeetah en Formula E et par M. Marc MOUROU, Conseiller National.

Pour compléter ces lots, la Direction de l’Environnement a offert à tous les collégiens des protections (gants et casque pour tous, genouillères pour les gagnants des trottinettes).

Rappelons que l’objectif de cette opération est de sensibiliser les élèves à la problématique de la préservation de l’environnement, notamment à la pollution liée au transport routier et à la notion d’intermodalité. En préparation de l'événement, tous les élèves de 4ème avaient bénéficié d’une séance pédagogique autour de ces thèmes en cours de physique-chimie et d’une journée d’essais de véhicules électriques où les principaux modes de transport étaient présentés.