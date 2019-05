Présentation du projet de réaménagement du site balnéaire du Larvotto

Actualité du thème "L’aménagement de la cité"

Communiqué de presse

©Direction de la Communication / Manuel Vitali

Marie-Pierre Gramaglia, Conseiller de Gouvernement – Ministre de l’Equipement, de l’Environnement et de l’Urbanisme, et Jean Castellini, Conseiller de Gouvernement – Ministre des Finances et de l’Economie, ont présenté aujourd’hui le projet de réaménagement du site balnéaire du Larvotto.

Une rénovation complète de ce site va être permettre de :

- mieux protéger la plage des coups de mer avec la création de brise-lames placées entre les digues existantes, une solution moins invasive pour l’environnement et notamment pour l’herbier de posidonies situé à proximité ;

- offrir des surfaces commerciales plus qualitatives et attractives avec une architecture contemporaine simple et épurée, signée par Renzo Piano, dans la continuité de l’extension en mer du Portier ;

- élargir les espaces publics (plage, partie supérieure et partie haute). Le projet prévoit plus de 15000 m2 d’espaces publics sur la Promenade haute, avec des zones ombragées, des îlots d’arbres, une aire de jeux pour les enfants et une piste cyclable de plus d’un kilomètre.

Le projet porte des objectifs environnementaux élevés : recherche de performance énergétique pour les espaces tertiaires et pour les commerces, gestion basse consommation de l’éclairage public, mise en place de bornes électriques de recharge vélos, optimisation de la gestion de l’eau, gestion intelligente des déchets, pergola photovoltaïque, production d’électricité d’environ 120 MWH/an, soit plus de 80 % de la consommation annuelle pour l’éclairage public du site. Enfin, la galerie technique supérieure sera principalement utilisée pour le cheminement d’une boucle thalasso-thermique permettant d’alimenter en chauffage et en climatisation l’ensemble du quartier, dont les commerces du complexe balnéaire.

Les travaux commenceront en octobre 2019 avec une fermeture complète de la plage jusqu’au mois de juin 2020 et une réouverture en juillet et août. Elle sera à nouveau fermée de septembre 2020 à juin 2021. La réouverture totale de la plage et des commerces étant prévue pour la saison estivale 2021. L’ensemble des aménagements sera terminé début 2022.